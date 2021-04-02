Рейд Myslo по тульским подземкам: грязь, облупленные граффити и уголок 90-х
Пока в сети не утихают слухи о нужности подземных пешеходных переходов, мы прошлись по ним и увидели, в каком состоянии они сейчас.
Всего в Туле четыре подземных пешеходных перехода: на пересечении пр. Ленина и ул. Станиславского, возле остановки «Университет», на пересечении пр. Ленина и ул. Каминского и улиц Мосина и Металлистов. Назвать их совсем старыми не получится, их построили около 50 лет назад. Но вот внутреннее убранство восхищения не вызывает. Давайте рассмотрим каждый в отдельности.
Переход возле остановки «Университет»
Переход возле остановки «Университет»
Этот подземный переход стал первым в Туле. Его построили в 1976 году для студентов университета. Подземка решала важные задачи: студенты могли переходить в другой корпус на пары быстро и безопасно, не перебегая в спешке дорогу на красный. Проектировали переход московские специалисты, под ступеньками даже положили тепловые батареи.
Первый подземный переход прижился не сразу – люди по-прежнему упрямо перебегали дорогу, экономя время. К дисциплине пешеходов даже приучали сотрудники ГАИ, дежурившие на месте. Но постепенно туляки к подземному переходу привыкли, перебегающих дорогу пешеходов там практически нет.
Что в переходе сейчас?
Переход сразу навевает уныние. Ободранные стены и отколотая плитка видны с улицы.
Разрушения не глобальные, но сильно бросаются в глаза. Содержание переходов – вопрос серьезный, но, кажется, покрасить поручень – не такая уж сложная работа.
Внутри перехода тематические граффити, посвященные истории Отечественной войны 1812 года. Так переход украсили ко Дню города в 2016 году. За 4,5 года творения художников слегка обветшали, местами на них закрашивали неприличные рисунки и слова, после чего остались бирюзовые «заплатки». Теперь граффити с изображением генерал-лейтенанта русской императорской армии, героя Отечественной войны 1812 года Ивана Дорохова выглядит так:
Почему нельзя было закрасить непотребства бежевой краской в цвет изображения?
Изречение Михаила Кутузова в этих реалиях тоже смотрится так себе:
Выщербленный асфальт и облупленные стены дополняют антураж. Заходить в такой переход как минимум неприятно.
Переход на ул. Каминского
Этот подземный переход открыли в 1978 году. Здесь было одно из самых оживленных мест в городе, а точкой притяжения, как сейчас принято говорить, считался Центральный рынок: туляки и гости города спешили туда за продуктами, одеждой и прочими нужными вещами. Градостроители решили, что так перемещаться толпе будет удобнее.
Этот переход знаком многим по лоткам уличных торговцев и слепому музыканту с собакой при входе.
Сейчас именно этот переход стал предметом жарких обсуждений. Активисты называют его «градостроительной ошибкой», говорят, что спускаться в него туляки не хотят, перебегают дорогу и провоцируют ДТП.
Один подобный громкий случай произошел в 2017 году. Тогда женщину, пытавшуюся перебежать проспект, насмерть сбила «Шкода». Однако говорить о том, что это массовая проблема, нельзя.
В переходе в 2016 году тоже появились граффити на историческую тематику, что можно назвать перезагрузкой объекта, потому что до этого на стенах расклеивали афиши и объявления. Выглядел он вот так:
Что в переходе сейчас?
В целом он сохранился лучше, чем возле ТулГУ. Граффити тоже местами облезли, а в асфальте виднеются дыры, но выглядит переход гораздо чище.
Большая часть граффити здесь погибла под краской, видимо, скрывающей неприличные надписи. Но здесь хотя бы догадались подобрать «заплатки» в цвет.
Есть в переходе на ул. Каминского небольшой уголок 90-х, где на раскладных столах продают колготки, штаны, фартуки, коврики и прихватки.
Насколько это вписывается в концепцию современного города, решать администрации, но поскольку продавцы чувствуют себя здесь свободно, можно сделать вывод, что рейды по незаконной торговле в переходах не проводятся.
Переход на ул. Станиславского
Этот переход открылся 9 июля 1980 года. Построили его за год, торопились успеть к моменту прибытия олимпийской эстафеты. Стройка обошлась почти в 700 тысяч рублей. Новый переход стал чуть ли не местной достопримечательностью.
Революционным для того времени стал пандус для детских колясок. Привлекали внимание и декоративные ограждения входов. Восточный торец перехода венчала ниша, в которой была установлена эмблема Олимпиады-80, а в западном торце, в такой же нише, подсвеченной люминесцентными лампами, была композиция в настроении площади Победы – латунная роза, пробивающаяся сквозь гильзы старых снарядов, – символ 35-летия мирной жизни советских людей.
Туляков призывали относиться к новому объекту бережно, но не помогло. Первой исчезла роза, потом и сами латунные гильзы. Потихоньку начали бить стекла в оригинальных светильниках, подсвечивающих переход изнутри. Потом сдалась и эмблема Олимпиады-80, от которой на долгое время остались торчать из стены лишь «рожки да ножки» – остатки основания.
В 90-е переход вообще затопило, и он превратился в болото.
Что в переходе сейчас?
Сейчас переход «украшают» грязь, надписи баллончиками, ржавчина, наклейки, оставленные фанатами после футбольных матчей, отвалившаяся плитка и облупленные граффити.
Последние, кстати, были сделаны несколько лет назад. Но сразу не задалось. Граффити восстанавливали в 2020 году, но они уже начинают приходить в негодность.
Еще одна особенность этого перехода – уличные музыканты. Здесь они бывают чаще, чем в других переходах.
Переход на ул. Мосина
У этого тульского подземного перехода самая увлекательная история. Он построен на месте чумного кладбища. Здесь в конце XVIII века велись захоронения. В те годы в Туле свирепствовала эпидемия холеры и чумы, и людей хоронили в черте города, чтобы не распространять инфекцию. Было сразу два захоронения: одно относилось к Сретенской церкви (она стояла непосредственно на месте нынешнего подземного перехода), второе – к церкви Флора и Лавра (за Городским концертным залом).
Переход начали строить в 1982 году. Когда строители приступили к земляным работам, на них посыпались остатки гробов, черепа и кости. Территорию даже оцепили санврачи, а находки было велено замуровать.
Что в переходе сейчас?
Переход на ул. Мосина отличается от других. Здесь нет ступенек, вместо них пологий спуск, по которому без труда могут пройти мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья, проехать инвалидные коляски и т. д.
Внешне переход тоже выглядит приличнее остальных. Но здесь есть свой отдельный «вид искусства» – торговые ряды. Торговля продуктами, бытовыми мелочами, одеждой и цветами выходит за пределы павильонов прямо под ноги пешеходам. Выглядит так себе.
В 2018 году, когда рассматривался вопрос о ремонте этого перехода, в администрации говорили, что торговые ряды уберут. Вместо них обещали организовать платный туалет. Но задумку так и не реализовали.
Планы тогда были большие. Стены обещали оформить барельефами с тульской тематикой из композитного материала с эффектом бронзового покрытия. Обещали обустроить подогрев спусков перехода. Тоже не случилось.
Поэтому во время заморозков тулякам приходится спускаться в переход вот так:
[Не] доступная среда
Маломобильные люди – не только инвалиды, но и мамы с колясками – могут спуститься не во все переходы. Пандусы не соответствуют нормативным требованиям по уклону, передвигаться по ним человеку на коляске опасно.
На это уже обращал внимание губернатор, в итоге переходы оснастили автоматическими электроподъемниками. Вот только в соцсетях люди периодически жалуются, что система не работает.
Чего хотят активисты?
Общественность активизировалась в свете заявления главы администрации Тулы Дмитрия Миляева о том, что сейчас разрабатывается концепция реконструкции двух подземок – на ул. Каминского и на остановке «Университет». Пока проект в работе, активисты собирают подписи за то, чтобы упразднить тульские подземки.
В культурном центре «Типография» прошла общественная дискуссия. Спикерами публичных дебатов стали политолог и блогер Дмитрий Балябкин и руководитель регионального отделения фонда «Городские проекты» Александр Шишкин.
Дмитрий Балябкин отстаивал подземные переходы:
– Подземные переходы строились во времена СССР. Градостроителям нужно было решить два вопроса – сделать переход через широкую магистраль с интенсивным автомобильным движением удобным для пешеходов и разгрузить дорогу.
Мой первый аргумент – безопасность. Когда вы идете по подземному переходу, вы вряд ли встретите там несущуюся на огромной скорости маршрутку. Там вы на 100% не попадете в ДТП. Развести потоки пассажиров было здравой мыслью.
Второй аргумент – архитектура. Если вы проедете по Туле или другому крупному городу, заметите, как хорошо вписаны переходы в канву архитектурного облика города. Это большое преимущество перед надземными переходами. Понравится ли вам видеть на ул. Мосина или ул. Станиславского огромные трубы?
Третий аргумент – удобство. Переходы оснащены пандусами и подъемными автоматическими устройствами. Если всё это будет исправно, вопрос с доступностью подземных переходов будет закрыт. К тому же подземки – это экономия времени, потому что не нужно ждать нужного сигнала светофора.
Александр Шишкин нашел много аргументов против:
– Подземные и надземные переходы в городской черте – это плохо. Многие горожане не могут ими пользоваться. Речь не только о людях на колясках, но и о тех, у кого в руках тяжелые сумки, у кого болят ноги. В этом случае перед тем, как спланировать маршрут, вы, скорее всего, спланируете его так, чтобы миновать подземные переходы. По статистике, именно места возле подземных пешеходных переходов часто становятся местами концентрации ДТП с летальными исходами (статистика УГИБДД России по Тульской области за 2019 и 2020 гг. не подтверждает эти сведения. – Прим. авт.).
У перехода на ул. Каминского минусов больше, чем у остальных. Однако его будут ремонтировать, на что потратят около 7 млн рублей. Прибавим к этому сумму на ежегодное поддержание его состояния. Переход на ул. Каминского находится в низине, летом его постоянно затапливает, а зимой там скользко и травмоопасно. Мы предлагаем разместить там вместо перехода общественный туалет или коммерческую недвижимость, например, а вместо подземного сделать обычный переход.
Если бы власти организовали там надземный переход, они бы поняли, что на трафик это никак не влияет. Проблему пробок помогут решить комфортный общественный транспорт и хорошая организация дорожного движения, а не подземные переходы. Машины и так стоят на перекрестке пр. Ленина/ул. Советская, автомобили, остановившиеся на переходе на ул. Каминского, всё равно в итоге встали бы в эту пробку, но зато люди могли бы комфортно переходить дорогу.
Голоса зрителей на дебатах разделились. Победила позиция «против подземок».
Что думают по поводу подземных переходов городские власти? Myslo направил запросы в администрацию города: какие у чиновников планы относительно подземок? Мы ждем ответов и обязательно поделимся ими с читателями.
Оксана Грудинина
А как вы думаете, подземные переходы – это польза или вред? Где вы сами предпочитаете переходить дорогу? Делитесь своим мнением!
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