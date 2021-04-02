Рейд Myslo по тульским подземкам: грязь, облупленные граффити и уголок 90-х

Пока в сети не утихают слухи о нужности подземных пешеходных переходов, мы прошлись по ним и увидели, в каком состоянии они сейчас.

Всего в Туле четыре подземных пешеходных перехода: на пересечении пр. Ленина и ул. Станиславского, возле остановки «Университет», на пересечении пр. Ленина и ул. Каминского и улиц Мосина и Металлистов. Назвать их совсем старыми не получится, их построили около 50 лет назад. Но вот внутреннее убранство восхищения не вызывает. Давайте рассмотрим каждый в отдельности.

Переход возле остановки «Университет»

Переход на ул. Каминского

Переход на ул. Станиславского

Переход на ул. Мосина

Этот подземный переход стал первым в Туле. Его построили в 1976 году для студентов университета. Подземка решала важные задачи: студенты могли переходить в другой корпус на пары быстро и безопасно, не перебегая в спешке дорогу на красный. Проектировали переход московские специалисты, под ступеньками даже положили тепловые батареи.

Первый подземный переход прижился не сразу – люди по-прежнему упрямо перебегали дорогу, экономя время. К дисциплине пешеходов даже приучали сотрудники ГАИ, дежурившие на месте. Но постепенно туляки к подземному переходу привыкли, перебегающих дорогу пешеходов там практически нет.

Что в переходе сейчас?

Переход сразу навевает уныние. Ободранные стены и отколотая плитка видны с улицы.

Разрушения не глобальные, но сильно бросаются в глаза. Содержание переходов – вопрос серьезный, но, кажется, покрасить поручень – не такая уж сложная работа.

Внутри перехода тематические граффити, посвященные истории Отечественной войны 1812 года. Так переход украсили ко Дню города в 2016 году. За 4,5 года творения художников слегка обветшали, местами на них закрашивали неприличные рисунки и слова, после чего остались бирюзовые «заплатки». Теперь граффити с изображением генерал-лейтенанта русской императорской армии, героя Отечественной войны 1812 года Ивана Дорохова выглядит так:

Почему нельзя было закрасить непотребства бежевой краской в цвет изображения?

Изречение Михаила Кутузова в этих реалиях тоже смотрится так себе:

Выщербленный асфальт и облупленные стены дополняют антураж. Заходить в такой переход как минимум неприятно.

Этот подземный переход открыли в 1978 году. Здесь было одно из самых оживленных мест в городе, а точкой притяжения, как сейчас принято говорить, считался Центральный рынок: туляки и гости города спешили туда за продуктами, одеждой и прочими нужными вещами. Градостроители решили, что так перемещаться толпе будет удобнее.

Этот переход знаком многим по лоткам уличных торговцев и слепому музыканту с собакой при входе.

Сейчас именно этот переход стал предметом жарких обсуждений. Активисты называют его «градостроительной ошибкой», говорят, что спускаться в него туляки не хотят, перебегают дорогу и провоцируют ДТП.

Один подобный громкий случай произошел в 2017 году. Тогда женщину, пытавшуюся перебежать проспект, насмерть сбила «Шкода». Однако говорить о том, что это массовая проблема, нельзя.

В переходе в 2016 году тоже появились граффити на историческую тематику, что можно назвать перезагрузкой объекта, потому что до этого на стенах расклеивали афиши и объявления. Выглядел он вот так:

Что в переходе сейчас?

В целом он сохранился лучше, чем возле ТулГУ. Граффити тоже местами облезли, а в асфальте виднеются дыры, но выглядит переход гораздо чище.

Большая часть граффити здесь погибла под краской, видимо, скрывающей неприличные надписи. Но здесь хотя бы догадались подобрать «заплатки» в цвет.

Есть в переходе на ул. Каминского небольшой уголок 90-х, где на раскладных столах продают колготки, штаны, фартуки, коврики и прихватки.

Насколько это вписывается в концепцию современного города, решать администрации, но поскольку продавцы чувствуют себя здесь свободно, можно сделать вывод, что рейды по незаконной торговле в переходах не проводятся.

Чего хотят активисты?

Общественность активизировалась в свете заявления главы администрации Тулы Дмитрия Миляева о том, что сейчас разрабатывается концепция реконструкции двух подземок – на ул. Каминского и на остановке «Университет». Пока проект в работе, активисты собирают подписи за то, чтобы упразднить тульские подземки.

В культурном центре «Типография» прошла общественная дискуссия. Спикерами публичных дебатов стали политолог и блогер Дмитрий Балябкин и руководитель регионального отделения фонда «Городские проекты» Александр Шишкин.

Дмитрий Балябкин отстаивал подземные переходы:

– Подземные переходы строились во времена СССР. Градостроителям нужно было решить два вопроса – сделать переход через широкую магистраль с интенсивным автомобильным движением удобным для пешеходов и разгрузить дорогу.

Мой первый аргумент – безопасность. Когда вы идете по подземному переходу, вы вряд ли встретите там несущуюся на огромной скорости маршрутку. Там вы на 100% не попадете в ДТП. Развести потоки пассажиров было здравой мыслью.

Второй аргумент – архитектура. Если вы проедете по Туле или другому крупному городу, заметите, как хорошо вписаны переходы в канву архитектурного облика города. Это большое преимущество перед надземными переходами. Понравится ли вам видеть на ул. Мосина или ул. Станиславского огромные трубы?

Третий аргумент – удобство. Переходы оснащены пандусами и подъемными автоматическими устройствами. Если всё это будет исправно, вопрос с доступностью подземных переходов будет закрыт. К тому же подземки – это экономия времени, потому что не нужно ждать нужного сигнала светофора.

Александр Шишкин нашел много аргументов против:

– Подземные и надземные переходы в городской черте – это плохо. Многие горожане не могут ими пользоваться. Речь не только о людях на колясках, но и о тех, у кого в руках тяжелые сумки, у кого болят ноги. В этом случае перед тем, как спланировать маршрут, вы, скорее всего, спланируете его так, чтобы миновать подземные переходы. По статистике, именно места возле подземных пешеходных переходов часто становятся местами концентрации ДТП с летальными исходами (статистика УГИБДД России по Тульской области за 2019 и 2020 гг. не подтверждает эти сведения. – Прим. авт.).

У перехода на ул. Каминского минусов больше, чем у остальных. Однако его будут ремонтировать, на что потратят около 7 млн рублей. Прибавим к этому сумму на ежегодное поддержание его состояния. Переход на ул. Каминского находится в низине, летом его постоянно затапливает, а зимой там скользко и травмоопасно. Мы предлагаем разместить там вместо перехода общественный туалет или коммерческую недвижимость, например, а вместо подземного сделать обычный переход.

Если бы власти организовали там надземный переход, они бы поняли, что на трафик это никак не влияет. Проблему пробок помогут решить комфортный общественный транспорт и хорошая организация дорожного движения, а не подземные переходы. Машины и так стоят на перекрестке пр. Ленина/ул. Советская, автомобили, остановившиеся на переходе на ул. Каминского, всё равно в итоге встали бы в эту пробку, но зато люди могли бы комфортно переходить дорогу.

Голоса зрителей на дебатах разделились. Победила позиция «против подземок».

Что думают по поводу подземных переходов городские власти? Myslo направил запросы в администрацию города: какие у чиновников планы относительно подземок? Мы ждем ответов и обязательно поделимся ими с читателями.