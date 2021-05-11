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В Горелках стоки сливают в пруд: возбуждено административное дело
Фото из архива MySlo

В Горелках стоки сливают в пруд: возбуждено административное дело

Сотрудники регионального министерства экологии и природных ресурсов разбираются в ситуации.

Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области проводят проверку по факту публикации Myslo о трубах, выведенных от коттеджей на ул. Любомудрова в Горельских Выселках в местный пруд.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.7.6 КоАП РФ «Отсутствие решения на право пользования водным объектом в целях сброса сточных вод».

Сотрудниками ведомства осмотрена территория рядом с водоёмом. С южной стороны пруда  обнаружено несколько канализационных люков,  а ниже – две дренажные трубы. На момент осмотра сброса сточных вод не зафиксировано, расследование продолжается. О результатах мы обязательно сообщим.

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