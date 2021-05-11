Где в Туле не будет электричества 12 мая
Плановые работы пройдут в областном центре с 9.00 до 19.00.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Металлургов, 41-а, 45-в, 45-г, 41-б, 43-а, 41, 43-в, 46, 45-е, 43-б,
- ул. Волкова, 1 к. 1, 1 к. 2, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 4, 7, 3, 5, 1 к. 3,
- ул. Приупская, 22, 12-а,
- ул. Рязанская, 36-а, 34, 38-а, 34-а, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 4, 34-г, 48, 48-а,
- Новомосковское шоссе, 6, 8, 22, 24, 24-а, 46, 38,
- ул. Фрунзе, 20-а.
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