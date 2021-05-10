Туляки: «В Горелках в пруд сливают канализацию»

Жители Горельских Выселок пожаловались в редакцию Myslo на странные трубы на берегу местного пруда.

– На этой неделе, гуляя с ребенком вдоль пруда, я заметил канализационные трубы, которые выведены прямо в водоем. В нашем пруду водится рыба и живут утки. Неужели его разрешили загрязнять?! — пишет Виталий Шариков.

В пруд ручья Алёшня на улице Любомудрова действительно уходит как минимум одна труба.

Отметим, что в этом месте строятся новенькие коттеджи.

Myslo отправил информацию в региональное министерство экологии и природных ресурсов.