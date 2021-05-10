Туляки: «В Горелках в пруд сливают канализацию»
«Это что, законно?» – возмущаются местные жители.
Жители Горельских Выселок пожаловались в редакцию Myslo на странные трубы на берегу местного пруда.
– На этой неделе, гуляя с ребенком вдоль пруда, я заметил канализационные трубы, которые выведены прямо в водоем. В нашем пруду водится рыба и живут утки. Неужели его разрешили загрязнять?! — пишет Виталий Шариков.
В пруд ручья Алёшня на улице Любомудрова действительно уходит как минимум одна труба.
Отметим, что в этом месте строятся новенькие коттеджи.
Myslo отправил информацию в региональное министерство экологии и природных ресурсов.
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