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Туляки: «В Горелках в пруд сливают канализацию»

Туляки: «В Горелках в пруд сливают канализацию»

«Это что, законно?» – возмущаются местные жители.

Жители Горельских Выселок пожаловались в редакцию Myslo на странные трубы на берегу местного пруда.
 
– На этой неделе, гуляя с ребенком вдоль пруда, я заметил канализационные трубы, которые выведены прямо в водоем. В нашем пруду водится рыба и живут утки. Неужели его разрешили загрязнять?! — пишет Виталий Шариков.
 
В пруд ручья Алёшня на улице Любомудрова действительно уходит как минимум одна труба.
 
 
Отметим, что в этом месте строятся новенькие коттеджи.
 
Myslo отправил информацию в региональное министерство экологии и природных ресурсов.
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