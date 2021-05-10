В Новомосковске отреставрировали полуторку, поднятую со дна водохранилища: фото

Фото: stalinogorsk.ru

В День Победы военный грузовик был выставлен на всеобщее обозрение в городском парке.

В 2018 году, в Новомосковском районе, недалеко от деревни Богдановка со дна Шатского водохранилища поисковики подняли грузовик времен Великой Отечественной войны. Мы писали об этом здесь. Спустя три года, после масштабное реставрации «ГАЗ-АА», легендарная полуторка, выехал на улицы города. Обнаружили машину представители поискового отряда «Дон», а её восстановлением занимался Алексей Юлин. Благодаря энтузиастам удалось восстановить полную боевую биографию грузовика.

В ноябре 1941 года 239-я стрелковая дивизия под командованием Г. О. Мартиросяна героически защищала Сталиногорск (южный соцгород, центр современного Новомосковска). Немцы методично уничтожали грузовики с топливом, боеприпасами и продовольствием, безжалостно расстреливали обозы с ранеными. Одна из машин автороты дивизии двигалась по льду Шатского водохранилища в сторону Серебряных Прудов. Неожиданно в центре водохранилища она попала под минометный обстрел фашистов.

По воспоминаниям местной жительницы, в машине приняли бой лейтенант и красноармеец. Их так и нашли на льду, с оружием в руках. Оккупанты не позволяли захоронить погибших. Однако уже через две недели, по тому же льду Шатского водохранилища в Сталиногорск с севера ворвался 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П. А. Белова при поддержке танков и «катюш». Тогда местные жители смогли похоронить геройский экипаж полуторки.

По всей видимости, машина простояла на льду до весны 1942-го года и ушла под лед. Красноармейцы сняли с обстрелянного автомобиля двигатель и коробку передач.

В 2018 году подводная группа поискового отряда «Дон» проводила разведку Шатского водохранилища с помощью гидролокатора. Алексею Юлину удалось засечь объект на дне на глубине 9 метров. Вскоре дайверы обнаружили легендарный грузовик и обследовали его. Специально для подъема полуторки был построен плавучий кран катамаранного типа и спустя 76 лет машина вновь увидела свет.

Кабина не сохранилась, так как была сделана из тонкого металла, а рама, передний и задний мосты, рессоры, карданная передача были в удовлетворительном состоянии. Кузов, сделанный из дубовых досок, сохранился очень хорошо. В некоторых узлах трансмиссии осталась смазка, которая законсервировала детали от коррозии.

Шины Ярославского шинного завода были в отличном состоянии, а в кузове машины лежали фрикционы от легкого танка. Алексей Юлин рассказал, что в процессе восстановления кузов был подвергнут консервации. Двигатель заказывали в Нижнем Новгороде. Все основные узлы автомобиля – кабина, подвеска, рулевое управление, ходовая часть, собирались заново. И вот, 9 мая 2021 года, в 76-ю годовщину Великой Победы, легендарная машина снова встала в строй – правда, теперь уже в качестве музейного экспоната.