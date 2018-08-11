Под Тулой со дна водоема подняли грузовик военного времени

Фото: http://nov-pravda.ru.

Он пролежал на дне Шатского водохранилища примерно с ноября 1941 года.

В Новомосковском районе недалеко от деревни Богдановка со дна Шатского водохранилища поисковики подняли грузовик времен Великой Отечественной войны.

Подробнее об операции корреспонденту Myslo рассказал командир поискового отряда «Дон» Михаил Иванович Владимиров.

- Вообще изначально мы здесь вели поиски затонувших танков по воспоминаниям генерала Белова. В мае член нашего отряда, дайвер Алексей Борисович Юлин обнаружил под водой примерно на глубине 7,5−8 метров предмет военного времени. Видимость была нулевая, определяли буквально на ощупь.

И тут поисковики вспомнили местную легенду. Якобы в 20-х числах ноября 1941 года один из автомобилей, управляемых красногвардейцами, ехал по льду водохранилища. По одной из версий, солдаты заблудились и искали выезд на тот момент из оккупированного города. Немцы, которые расположились в деревне Богдановка, увидели авто и открыли огонь. Водитель и старший машины были убиты. Грузовик остался на льду и простоял там до весны 1942 года, пока не затонул. Местные до этого пытались убрать транспортное средство со льда, когда закончилась оккупация. Однако попытки не увенчались успехом. Возможно, потому что задние колеса провалились под лед и замерзли.

- К операции по подъему грузовика подключились энтузиасты- патриоты. В частности, Иван Иванович Щеколдин, директор завода «Новомосковскгаздеталь». Он взял на себя всю техническую сторону. На ресурсах завода был построен понтон. В четверг мы его опробовали, всё прошло успешно, — говорит Михаил Иванович.

В пятницу, 10 августа, автомобиль подняли и доставили понтоном к берегу. Манипулятор вывез грузовик на завод.

- Есть идея восстановить транспортное средство. Но оно в ужасном состоянии, не выдержало столько времени. Автомобиль рассыпался.

Очень хорошо сохранилась вся деревянная конструкция — борта, дно кузова, все кузовные элементы, задние покрышки, резина. Предположительно, марка грузовика — ГАЗ АА или «полуторка», как мы его называем, — говорит командир отряда.

По словам Михаила Ивановича, в дальнейшем отряд продолжит поиски танков в этом водохранилище.