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Стая агрессивных собак терроризирует жителей ул. Новомосковской
Фото предоставлено читателями

Стая агрессивных собак терроризирует жителей ул. Новомосковской

По словам туляков, животные часто нападают на прохожих и детей, играющих на площадке.

В редакцию Myslo пришло письмо от жителей микрорайона 1-й Юго-Восточный. По их словам, в районе домов № 10 и 16 по ул. Новомосковской обосновалась стая агрессивных диких собак, которые нападают на людей.

Туляки сообщают, что не раз подают заявления на отлов бродячих животных. «Раз в год бригада приезжает, ловит пару щенков и через несколько дней привозит их обратно «стерилизованными».

Но на ситуацию это почти не влияет – больше десяти злобных собак держат в страхе всю округу. Животные нападают на прохожих без каких-либо провокаций с их стороны.

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