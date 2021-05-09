В Октябрьском поселке ручей вышел из берегов и затопил участок
Жителей одного из домов 12-го проезда в Зареченском округе Тулы затапливает не первый год.
В редакцию Myslo обратился житель тульского поселка Октябрьский Олег Большаков.
– Продолжение истории лета-2020. Очередной дождь, и снова потоп! Снова обращался в ЕДДС, в очередной раз – в управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы. Но проблема не решается. В сильный дождь участок заливает.
Проблема в ручье, который проходит по территории участка. Во время дождей он выходит из берегов и затапливает всё вокруг. На участке смывает грядки, а в подвале дома подолгу стоит вода. По словам Олега Большакова, чиновники лишь разводят руками – ждите, пока вода спадёт.
Что можно посоветовать жителям? Знаете способ избавиться от напасти? Пишите в комментариях!
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