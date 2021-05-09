новости
новости
Регистрация
В Октябрьском поселке ручей вышел из берегов и затопил участок

В Октябрьском поселке ручей вышел из берегов и затопил участок

Жителей одного из домов 12-го проезда в Зареченском округе Тулы затапливает не первый год.

В редакцию Myslo обратился житель тульского поселка Октябрьский Олег Большаков.
 
– Продолжение истории лета-2020. Очередной дождь, и снова потоп! Снова обращался в ЕДДС, в очередной раз – в управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы. Но проблема не решается. В сильный дождь участок заливает. 
 
 

Проблема в ручье, который проходит по территории участка. Во время дождей он выходит из берегов и затапливает всё вокруг. На участке смывает грядки, а в подвале дома подолгу стоит вода. По словам Олега Большакова, чиновники лишь разводят руками – ждите, пока вода спадёт. 

 

Что можно посоветовать жителям? Знаете способ избавиться от напасти? Пишите в комментариях!

 

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
ручейОктябрьская поселокзатопило участок
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

У домов тульских ветеранов прошли парады
У домов тульских ветеранов прошли парады
«Арсенал» попросил РФС оценить действия арбитра в матче с «Рубином»
«Арсенал» попросил РФС оценить действия арбитра в матче с «Рубином»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.