В Октябрьском поселке ручей вышел из берегов и затопил участок

Проблема в ручье, который проходит по территории участка. Во время дождей он выходит из берегов и затапливает всё вокруг. На участке смывает грядки, а в подвале дома подолгу стоит вода. По словам Олега Большакова, чиновники лишь разводят руками – ждите, пока вода спадёт.

Что можно посоветовать жителям? Знаете способ избавиться от напасти? Пишите в комментариях!