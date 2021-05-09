У домов тульских ветеранов прошли парады

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии прошли перед ветеранами торжественным маршем и исполнили в сопровождении военного оркестра «День Победы». Это было невероятно эмоционально — праздник со слезами на глазах.

Акция «Парад у дома ветерана» проводится для тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не смог прийти на площадь Ленина для просмотра военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая акцию «Парад у дома ветерана» поддержат сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области.