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У домов тульских ветеранов прошли парады
Фото пресс-службы администрации Тулы.

У домов тульских ветеранов прошли парады

Тульские десантники поздравили с Днем Победы Василия Марковича Мирошниченко и Георгия Андрияновича Смирнова.

Военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии прошли перед ветеранами торжественным маршем и исполнили в сопровождении военного оркестра «День Победы». Это было невероятно эмоционально — праздник со слезами на глазах.

Акция «Парад у дома ветерана» проводится для тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не смог прийти на площадь Ленина для просмотра военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая акцию «Парад у дома ветерана» поддержат сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области.

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У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 1
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 2
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 3
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 4
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 5
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 6
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 7
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 8
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 9
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 10
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 11
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 12
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 13
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 14
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 15
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 16
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 17
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 18
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 19
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 20
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 21
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 22
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 23
У домов тульских ветеранов прошли парады, Фото: 24
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