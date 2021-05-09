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«Арсенал» попросил РФС оценить действия арбитра в матче с «Рубином»

«Арсенал» попросил РФС оценить действия арбитра в матче с «Рубином»

Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

По итогам матча 29-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» руководство тульского клуба приняло решение направить письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой «дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова».

Напомним, ранее президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в матче.

– Настрой на определенную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут, — заявлял Аджоев.

Накануне в Туле «Арсенал» проиграл «Рубину» со счетом 2:4.

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