Фото Дмитрия Нефедова.
В центре Тулы тротуарную плитку отремонтировали... цементом
Бонус: подборка самых креативных идей для ремонта ям из Тулы и области!
Туляки возмущены таким ремонтом.
– 5 мая, ремонт плитки на пешеходной дорожке. Остановка «Стадион», самый центр города… — пишет наш читатель Дмитрий Нефедов.
К письму он приложил фото:
Красиво? Скажем так, на любителя. Кстати, в Тульской области можно уже составлять рейтинг идей по ремонту ям и обозначению последних в целях безопасности. Вспомним?
Дверь в светлое дорожное будущее:
Новогодний люк у горбольницы в Криволучье:
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