В центре Тулы тротуарную плитку отремонтировали... цементом

Фото Дмитрия Нефедова.

Бонус: подборка самых креативных идей для ремонта ям из Тулы и области!

Туляки возмущены таким ремонтом.

– 5 мая, ремонт плитки на пешеходной дорожке. Остановка «Стадион», самый центр города… — пишет наш читатель Дмитрий Нефедов.

К письму он приложил фото:

Красиво? Скажем так, на любителя. Кстати, в Тульской области можно уже составлять рейтинг идей по ремонту ям и обозначению последних в целях безопасности. Вспомним?

Дверь в светлое дорожное будущее:

Ремонт ступеней стулом:

Исцеление ямы костылями:

А это вообще арт-объект:

Новогодний люк у горбольницы в Криволучье:

Росток надежды в Мясново:

Новогодне-мусорное:

Еще одна дверь (не онлайн):