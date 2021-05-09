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В центре Тулы тротуарную плитку отремонтировали... цементом
Фото Дмитрия Нефедова.

В центре Тулы тротуарную плитку отремонтировали... цементом

Бонус: подборка самых креативных идей для ремонта ям из Тулы и области!

Туляки возмущены таким ремонтом.

– 5 мая, ремонт плитки на пешеходной дорожке. Остановка «Стадион», самый центр города… — пишет наш читатель Дмитрий Нефедов.

К письму он приложил фото:

Красиво? Скажем так, на любителя. Кстати, в Тульской области можно уже составлять рейтинг идей по ремонту ям и обозначению последних в целях безопасности. Вспомним?

Дверь в светлое дорожное будущее:

Ремонт ступеней стулом:

Исцеление ямы костылями:

А это вообще арт-объект:

Новогодний люк у горбольницы в Криволучье:

Росток надежды в Мясново:

Новогодне-мусорное:

Еще одна дверь (не онлайн):

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 20:02 +12
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