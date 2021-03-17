Как с помощью елки и мусорного ведра устранить провал грунта: лайфхак из Венева

Чем только не пытались власти района «залечить» провал: и комиссию возле нее собирали, и щебенку в нее сыпали, и мусорное ведро ставили, – ничего не помогает.

На самом деле ничего смешного: провал находится на проезжей части и может стать причиной аварии.

Историю борьбы администрации с провалом на дороге в Веневе рассказала читательница портала Myslo – VVSM. Она ведет переписку с администрацией района с начала марта:

«6 марта я обратилась через официальную группу «ВКонтакте» к администрации Веневского района с просьбой срочно решить проблему провала грунта в районном центре возле дома №11 м-н Южный на проезжей части.

На что мне ответили, что 9 марта выйдет комиссия по решению этой проблемы, а 10 марта отчитались, что проблема устранена.

Проблема была решена следующим образом: приехал трактор и всыпал в эту яму ковш щебня. На следующий день щебень стал оседать, о чем я сообщила вновь.

Но они не отреагировали. 15 марта яма стала еще больше. Пришлось вновь обращаться... 16 марта пришли из управляющей компании человек пять, вставили в эту яму елку, и всё. После этого мне сообщили, что яма будет засыпана щебнем до 19 марта, а ремонт асфальта проведут в апреле – мае.

А четыре дня, получается, будет стоять елка? Как решить этот вопрос быстрее? Что за халатное отношение?»

Читательница добавляет, что по этой дороге ходят пешеходы и ездят машины. Яму под снегом можно и не заметить, а значит, могут пострадать люди.