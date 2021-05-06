Яму на дороге в Мясново «залатали» кирпичами и веточкой
Смотрится, конечно, экзотично, но проблему не решило ни разу.
В редакцию Myslo обратились жители Мясново. Они сообщили о крайне странном ремонте ямы, образовавшейся в 6-м Полюсном проезде.
– В прошлом году здесь прокладывали трубы и, вероятно, плохо засыпали дорогу. В результате появилась яма – ее закидали кирпичами и обозначили веточкой. 4 мая приняли заявку у нас на ремонт дорожного покрытия, но воз и ныне там. Пускай всё сделают по-человечески!
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!
В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.
Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
- после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
- по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
- по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
- Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
4 мая, в 18:40, 76 1759 4
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