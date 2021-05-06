Яму на дороге в Мясново «залатали» кирпичами и веточкой

Смотрится, конечно, экзотично, но проблему не решило ни разу.

В редакцию Myslo обратились жители Мясново. Они сообщили о крайне странном ремонте ямы, образовавшейся в 6-м Полюсном проезде.

– В прошлом году здесь прокладывали трубы и, вероятно, плохо засыпали дорогу. В результате появилась яма – ее закидали кирпичами и обозначили веточкой. 4 мая приняли заявку у нас на ремонт дорожного покрытия, но воз и ныне там. Пускай всё сделают по-человечески!

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.