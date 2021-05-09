Заглавное фото Сергея Шишова.
Туляки открыли грибной сезон: в лесах собирают урожай «мозгов»
Пока в тульских лесах грибники собирают самые ранние грибы.
«Сегодня собрала за полчасика», – пишет жительница Суворовского района Юлия Антипова. Она набрала строчков:
Житель Кимовска Вячеслав Давыдов поделился фотографией урожая сморчков:
Александр Радищев тоже набрал сморчков конических:
О поиске сморчков на своем канале «Грибоискатель» рассказывает Михаил Комаров:
— Собрали хороший урожай сморчков. Азартная тихая охота не жалея ног и бензина!
Первые весенние грибы собирают и едят далеко не все. Некоторые считают, что особенно строчки нельзя употреблять в пищу. А вы едите такие грибы? Расскажите в комментариях.