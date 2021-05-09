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Туляки открыли грибной сезон: в лесах собирают урожай «мозгов»
Заглавное фото Сергея Шишова.

Туляки открыли грибной сезон: в лесах собирают урожай «мозгов»

Пока в тульских лесах грибники собирают самые ранние грибы.

«Сегодня собрала за полчасика», – пишет жительница Суворовского района Юлия Антипова. Она набрала строчков: 

Житель Кимовска Вячеслав Давыдов поделился фотографией урожая сморчков:

Александр Радищев тоже набрал сморчков конических:

О поиске сморчков на своем канале «Грибоискатель» рассказывает Михаил Комаров:

— Собрали хороший урожай сморчков. Азартная тихая охота не жалея ног и бензина!

 

Первые весенние грибы собирают и едят далеко не все. Некоторые считают, что особенно строчки нельзя употреблять в пищу. А вы едите такие грибы? Расскажите в комментариях.

 

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