Обгон трамвая в Туле: «Двое из ларца» не нарвались на гайца

Скрины из видео.

Судя по записи с видеорегистратора, всё происходило на пересечении проспекта Ленина с улицей Николая Руднева утром 6 мая 2021 года.

– До зеленого светофора надо было подождать каких-то 20 секунд, но они, видимо, сильно спешили, раз по остановке и встречным трамвайным путям проехали? — пишет Андрей А.