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В Богородицке провал на дороге обозначили дверью
Фото очевидца

В Богородицке провал на дороге обозначили дверью

Необычная «инсталляция» появилась рядом с домом № 38 по ул. Луначарского.

Жители Богородицка, не желая «убивать» свои автомобили в провале, образовавшемся посреди проезжей части на ул. Луначарского, воткнули туда старую входную дверь.

Очевидец сообщает, что на столь радикальные меры его землякам пришлось пойти из-за постоянных дорожных инцидентов – автомобилисты стали часто попадать в дорожную ловушку рядом с домом № 38.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:00 +7
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Место
Тульская областьБогородицк

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