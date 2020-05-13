В Богородицке провал на дороге обозначили дверью

Фото очевидца

Необычная «инсталляция» появилась рядом с домом № 38 по ул. Луначарского.

Жители Богородицка, не желая «убивать» свои автомобили в провале, образовавшемся посреди проезжей части на ул. Луначарского, воткнули туда старую входную дверь.

Очевидец сообщает, что на столь радикальные меры его землякам пришлось пойти из-за постоянных дорожных инцидентов – автомобилисты стали часто попадать в дорожную ловушку рядом с домом № 38.