В столовой Тульского педуниверситета дыру в крыльце «починили» старым стулом
Об этом редакции Myslo рассказали студенты.
Столовая Тульского государственного педагогического университета находится в отдельном здании. На днях студенты обратили внимание, что прямо при входе в помещение на крыльце зияет огромная дыра.
Видимо, чтобы будущие педагоги не переломали конечности, работники университета попытались обезопасить ступеньки. Правда, сделали это очень странным способом. Вот так:
Очень неожиданно, правда?
Фото «нанотехнологий» студенты прислали в редакцию.
На момент публикации новости стул все еще был на месте. Дыра тоже:
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