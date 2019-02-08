В столовой Тульского педуниверситета дыру в крыльце «починили» старым стулом

Об этом редакции Myslo рассказали студенты.

Столовая Тульского государственного педагогического университета находится в отдельном здании. На днях студенты обратили внимание, что прямо при входе в помещение на крыльце зияет огромная дыра.

Видимо, чтобы будущие педагоги не переломали конечности, работники университета попытались обезопасить ступеньки. Правда, сделали это очень странным способом. Вот так:

Очень неожиданно, правда?

Фото «нанотехнологий» студенты прислали в редакцию.

На момент публикации новости стул все еще был на месте. Дыра тоже: