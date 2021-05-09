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Тулячка пожаловалась на ремонт дорог в выходные: «Грохот невыносимый!»
Кадр из видео.

Тулячка пожаловалась на ремонт дорог в выходные: «Грохот невыносимый!»

Женщина считает, что дорожные работы надо выполнять в рабочие дни.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Людмила Я. Женщина пожаловалась на слишком громкий ремонт дорог в выходные дни:

– В Пролетарском районе в эти нерабочие дни активно ведутся дорожные работы, в том числе и на небольших улицах, в частном секторе. И всё бы замечательно, и хочется поблагодарить администрацию и Дмитрия Вячеславовича Миляева, который сам лично инспектировал работы, и казалось бы, услышаны наши просьбы заделать ямы, и дороги у нас теперь будут хорошие, если бы не одно но. Уж очень неудобное время выбрано для работ — многие сейчас дома, в частном секторе люди на участках работают, дети тоже не ходят в сад и школу. А тут четвертый день под окном то отбойники, то трактора, то дорожные машины. Улица у нас узкая, маленькая, грохот невыносимый! Очень хочется, чтобы такие работы проводились в рабочие дни. А сейчас майские праздники превратились для нас в нерядовое испытание.

В подтверждение своих слов женщина прислала видео дорожных работ:

 

Друзья, а что вы думаете по поводу этой ситуации? Делитесь мнением в комментариях!

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:25 −6
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