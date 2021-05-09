Тулячка пожаловалась на ремонт дорог в выходные: «Грохот невыносимый!»

Кадр из видео.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Людмила Я. Женщина пожаловалась на слишком громкий ремонт дорог в выходные дни:

– В Пролетарском районе в эти нерабочие дни активно ведутся дорожные работы, в том числе и на небольших улицах, в частном секторе. И всё бы замечательно, и хочется поблагодарить администрацию и Дмитрия Вячеславовича Миляева, который сам лично инспектировал работы, и казалось бы, услышаны наши просьбы заделать ямы, и дороги у нас теперь будут хорошие, если бы не одно но. Уж очень неудобное время выбрано для работ — многие сейчас дома, в частном секторе люди на участках работают, дети тоже не ходят в сад и школу. А тут четвертый день под окном то отбойники, то трактора, то дорожные машины. Улица у нас узкая, маленькая, грохот невыносимый! Очень хочется, чтобы такие работы проводились в рабочие дни. А сейчас майские праздники превратились для нас в нерядовое испытание.

В подтверждение своих слов женщина прислала видео дорожных работ:

Друзья, а что вы думаете по поводу этой ситуации? Делитесь мнением в комментариях!