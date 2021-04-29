На майских праздниках тулякам не будут отключать газ, свет и воду

Фото: пресс-служба администрации Тулы

С 1 по 10 мая в областном центре будут проводиться только неотложные работы.

В администрации Тулы состоялось заседание штаба по вопросу готовности городских служб и ресурсоснабжающих организаций к праздничным и нерабочим дням 1 по 10 мая.

Глава администрации Дмитрий Миляев отметил, что на время майских праздников необходимо обеспечить режим технологической тишины.

Ресурсоснабжающим организациям рекомендовали проводить в этот период только аварийно-восстановительные работы, либо плановые работы, которые не связаны с отключением коммунальных ресурсов, чтобы не создавать жителям неудобства.

Во всех коммунальных и ресурсоснабжающих организациях города с 1 по 10 мая будет организовано дежурство сотрудников, работа горячих линий и аварийных бригад.