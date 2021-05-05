Туляк собрал 115 штрафов за нарушение ПДД и не хотел их платить 200 тыс. рублей

Но приставы арестовали его счет и восстановили справедливость.

На исполнении в отделении судебных приставов Новомосковска находились исполнительные производства о взыскании с местного 36-летнего жителя задолженности по штрафам ГИБДД в размере свыше 200 тыс. рублей. Штрафы были выписаны за превышение скорости, неправильную стоянку, а также несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

Мужчина был уведомлен о наличии исполнительных производств и сроках оплаты долга, но исполнять свои обязательства он не спешил.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель, руководствуясь ФЗ «Об исполнительном производстве», вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете, зарегистрированном за должником.

Таким образом, задолженность по оплате 115 штрафов ГИБДД погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.