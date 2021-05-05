В Веневе местный житель украл одежду из пункта выдачи заказов

В настоящее время по данному факту в полиции проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В отдел МВД России по Веневскому району с заявлением о краже обратился сотрудник одного из пунктов выдачи заказов. Молодой человек пояснил, что из помещения магазина совершена кража одежды и компьютерных комплектующих.

При проведении оперативных мероприятий полицейские проверили записи видеонаблюдения, что позволило установить личность похитителя в кратчайшее время. Им оказался 37-летний нигде не работающий и ранее судимый местный житель. Злоумышленик сознался в содеянном и был доставлен в дежурную часть отдела полиции. Похищенное изъято.

В настоящее время по данному факту в полиции проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.