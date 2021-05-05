Над Тулой идет репетиция авиапарада Победы: фоторепортаж

Фото Алексея Горохова.

В преддверии праздника туляки могут видеть часть репетиции авиапарада, который состоится в Москве.

Репетиции авиапарада, который состоится в Москве в День Победы, ведутся уже несколько недель и часть из них проходит над Тулой, так что у жителей города есть возможность увидеть авиашоу, не выезжая за пределы города.

Репетиции на протяжении трех недель периодический фиксировал фотограф Алексей Горохов.

«Одна из них состоялась сегодня. Две группы прошли в 9.40 и 10.25. Они сформировали так называемое тактическое крыло, которое состояло из 10 самолетов - Су-34, Су-30СМ и Су-35С, а так же группа из четыре Су-24», – пояснил Алексей.

При этом над Тулой летит больше самолетов, чем будет участвовать в параде – сбоку от основной группы видно 1-2 самолета, которые контролируют правильность полета.

Кстати, над Тулой 9 мая после окончания Парада Победы пролетит авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Их выступление запланировано на 11:20.