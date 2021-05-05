новости
новости
Регистрация
Тула в десятке городов для романтического отдыха в мае

Тула в десятке городов для романтического отдыха в мае

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими парами, в мае 2021 года.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города и курорты популярны у туристов для романтического отдыха в мае.

Самым романтичными направлением, куда можно поехать вдвоём в мае, стали: Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал и Москва в России, а также Гагра в Абхазии.

По статистике сервиса, пары бронируют жильё для отдыха в мае от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть в Сочи, дороже – в Чемале. Пары чаще всего бронируют номера в отеля – 75% и квартиры – 21%. В среднем, отдых в мае вдвоём обойдётся в чуть более 12,5 тысячи рублей.

Десять популярных направления для отдыха вдвоём в мае:

  1. Севастополь – 2972 ? / 4 ночи *
  2. Сочи – 1605 ? / 9 ночей
  3. Санкт-Петербург – 2685 ? / 4 ночи
  4. Кисловодск – 1611 ? / 6 ночей
  5. Казань - 2444 ? / 3 ночи
  6. Тула – 2178 ? / 1 ночь
  7. Нижний Новгород – 2177 ? / 3 ночи
  8. Гагра – 2312 ? / 6 ночей
  9. Чемал - 4667 ? / 3 ночи
  10. Москва - 2330 ? / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи в мае 2021
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:53 −1
Другие статьи по темам
Событие
самый романтичный городотдыхмайские праздники
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске без горячей воды остались 37 домов и две больницы
В Новомосковске без горячей воды остались 37 домов и две больницы
Полузащитник ФК «Арсенал» ушел на изоляцию из-за подозрения на COVID-19
Полузащитник ФК «Арсенал» ушел на изоляцию из-за подозрения на COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.