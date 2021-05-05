Тула в десятке городов для романтического отдыха в мае
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими парами, в мае 2021 года.
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города и курорты популярны у туристов для романтического отдыха в мае.
Самым романтичными направлением, куда можно поехать вдвоём в мае, стали: Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал и Москва в России, а также Гагра в Абхазии.
По статистике сервиса, пары бронируют жильё для отдыха в мае от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего отдохнуть в Сочи, дороже – в Чемале. Пары чаще всего бронируют номера в отеля – 75% и квартиры – 21%. В среднем, отдых в мае вдвоём обойдётся в чуть более 12,5 тысячи рублей.
Десять популярных направления для отдыха вдвоём в мае:
- Севастополь – 2972 ? / 4 ночи *
- Сочи – 1605 ? / 9 ночей
- Санкт-Петербург – 2685 ? / 4 ночи
- Кисловодск – 1611 ? / 6 ночей
- Казань - 2444 ? / 3 ночи
- Тула – 2178 ? / 1 ночь
- Нижний Новгород – 2177 ? / 3 ночи
- Гагра – 2312 ? / 6 ночей
- Чемал - 4667 ? / 3 ночи
- Москва - 2330 ? / 2 ночи