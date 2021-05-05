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Полузащитник ФК «Арсенал» ушел на изоляцию из-за подозрения на COVID-19

Полузащитник ФК «Арсенал» ушел на изоляцию из-за подозрения на COVID-19

Главный врач главной тульской футбольной команды Александр Резепов рассказал о травмированных и больных в красно-желтой команде.

– Сейчас в лазарете три футболиста. Роберт Бауэр не сыграл со «Спартаком» из-за болей в пояснице, которые почувствовал на предыгровой тренировке. Сейчас Роберт активно восстанавливается, надеемся, он сможет принять участие в матче с «Рубином».

У Александра Ломовицкого, который также не играл против «Спартака», проявился симптом ОРВИ. Экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции дал положительный результат, при этом ПЦР-мазок был отрицательным. Учитывая неспокойную ситуацию, связанную с распространением COVID-19, мы изолировали Александра, в ближайшее время он пройдет дополнительное тестирование к матчу с «Рубином». Отмечу, что самочувствие у Ломовицкого хорошее.

Георги Костадинов в игре со «Спартаком» повредил голеностоп. Вчера в Москве он проходил медобследование для уточнения сроков восстановления. Предполагается, что к субботнему матчу с «Рубином» болгарский полузащитник вряд ли успеет вернуться в состав.

 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:15 0
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