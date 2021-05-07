По факту пожара в Заокском возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

По факту пожара в поселке Заокский возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. По нашей информации, имеются признаки возгорания по причине неосторожного обращения с огнем.

Напомним, пожар в многоквартирном доме на ул. Северной произошел накануне, 6 мая. Пожарные тушили открытый огонь больше двух часов. В результате происшествия одна квартира на 5-м этаже выгорела по всей площади, еще одна квартира на 5-м этаже, квартиры на 3-м и 4-м этажах выгорели частично.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека и 10 единиц техники.

Министерству строительства Тульской области совместно с главой администрации Заокского района Александром Атаянцем поручено выехать на место для оценки состояния жилых помещений. Семьям, полностью потерявшим жилье во время пожара, будет предоставлена материальная помощь в соответствии с законодательством.

Причины пожара устанавливаются.