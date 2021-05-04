Ограничение движения и схемы транспортных маршрутов в Туле на 5 мая
5 мая в центре города пройдет еще одна репетиция парада.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий на некоторых участках улично-дорожной сети города будут введены ограничения движения транспорта и парковки.
С 00.00 4 мая до 24.00 12 мая запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
5 мая на период проведения репетиции парада будут ограничены для движения следующие улицы.
С 10.00 до 13.00:
- пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,
- ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,
- ул. Лейтейзена,
- ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,
- ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,
- ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской,
- ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,
- ул. Никитская,
- Чапаевский проезд,
- ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.
С 6.00 до 13.00:
- пл. Ленина,
- ул. Менделеевская.
На данных участках будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.
На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
Автобусы
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
1
|
пос. Горельские Выселки
Кладбище № 3
|
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Горельские Выселки — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр.- ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — далее по маршруту
|
2
|
Московский вокзал — пос. Лихвинка
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд -ул. Колхозная
|
3
|
Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод
|
5
|
Областной роддом — мкр. Левобережный
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская -Восточный обвод — мкр. Левобережный
|
7
|
з-д РТИ — з-д Мелодия
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
з-д РТИ — ул. Оружейная — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Рязанская — Восточный обвод — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Театральный переулок — ул. Столетова — ул. Островского — з-д Мелодия
|
8
|
Автостанция «Восточная» — 18-й проезд
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова
|
11
|
завод РТИ —
пос. Октябрьский
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева
|
11-А
|
к/т «Спартак» —
д. Некрасово
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. М. Горького — Алексинское ш. — п. Плеханово — с. Хрущево — д. Некрасово
|
12
|
Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе
|
13
|
Московский вокзал — Кладбище № 4
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
|
13-А
|
Московский вокзал —
пос. Петелино
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино
|
16
|
Областной роддом — Московский вокзал
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
2-ой пр-д Гастелло — ул. Фучика — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская
|
18
|
ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина-ул. Первомайская — ул. Фрунзе -Красноармейский пр. — ул. Советская -ул. Пролетарская — ул. Ложевая -далее по маршруту
|
21
|
ул. М. Гончары
Щегловская засека
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
21-А
|
д. Комарки — Площадка
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пролетарская- ул. Ложевая — ул. Кирова (обр.) — ул. Щегловская засека — Мыза (прям.) — 2-ой Комарский пр-д — ул. Комарская
|
23
|
Областной диспансер —
пос. Горелки
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе — ул. Карпова — Московское шоссе
|
24
|
ул. М. Гончары —
(верхние проходные)
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова (Театральный переулок) — ул. Доктора Гумилевской — ул. Новотульская
|
25
|
пос. Скуратово
(пос. Угольный) —
Тульский областной онкологический диспансер
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — проезд М. Расковой — ул. Ушинского
|
26
|
пос. Скуратово
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
|
27
|
пос. Северный — пос. Западный — пос. Угольный
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Центральная (пос. Северный) — Еловой проезд — ул. Прудная — ул. Еловая — ул. Центральная — пос. Восточный- ул. Володарского (пос. Трудовой) — ул. Автомобилистов — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково — ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Шахтерская — ул. Шоссейная (пос. Угольный)
|
27-А
|
пос. Северный —
пос. Плеханово
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой- ул. Володарского — Варваровский проезд
ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина- ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т -ул. Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)
|
28
|
пос. Косая Гора
ПАО «Тулачермет»
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т- ул. Советская —ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — (Театральный переулок) ул. Доктора Гумилевской
|
36
|
пос. Хомяково —
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
|
36-А
|
с. Архангельское
мкр. Петровский
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00
|
Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
|
38
|
пос. Мясново
(з-д Торгового оборудования) —
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная
|
39А
|
мкр. Северная Мыза — мкр. Новая Тула — ст. Южная
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Лесная (Мыза) — а/д 70-К-041 Тула-Белев — а/д Р-132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» — ул. Нижняя Китаевка — Калужское шоссе- ул. Рязанская — пр. Ленина
|
40
|
Завод РТИ —
д. Бежка
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе
|
44
|
Площадка —
пос. Рождественский
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|
52В
|
ТЦ «Макси» — д. Нижние Присады
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
|
71
|
п. Мясново (12 проезд) — п. Ударник
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе» — а/д «Р — 132 — пос. Ударник» — а/д «Р-132
|
72
|
мкр. Северная Мыза-Московский вокзал
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Лесная (мкр. Северная Мыза)
|
102
|
Тула — Шатск
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ТЦ „Макси“ — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения Тула — Шатск
|
124
|
Тула — Болгово
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога „Калуга — Тула — Михайлов — Рязань“ — Стукалово — поворот на Юрьево — Юрьево — Болгово
|
125
|
Тула — Прилепы
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/с Восточная — ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — автодорога „Тула-Новомосковск“ — автодорога „"Тула — Новомосковск“ — Прилепы» — ул. Будённого — ул. Центральная (Прилепы)
|
136
|
Московский вокзал — дер. Маслово
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — Одоевское шоссе-автодорога «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» -Перекресток-д. Маслово-ул. Чмутова — Павшинский мост-ул. Ф. Смирнова- Красноармейский пр. — ул. Путейская -Московский вокзал
|
138
|
Стадион Металлург — дер. Высокое
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ст. Металлург — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — ул. Павлика Морозова — ул. Газовая — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Хворостухина — ул. Щегловская Засека — д. Высокое
|
153
|
Тула — Демидовский карьер
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Кутузова — Епифанское шоссе- Демидовский карьер
|
155
|
Тула — Сеженский лес
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Кутузова — ДП-3- Морозовка — Сеженский лес
|
156
|
Тула — Плеханово
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского — ул. Демидовская — Оружейный пер. — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — Алексинское шоссе -Плеханово 2
|
157
|
Тула — Слободка
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/с Северная-ул. Карпова — ул. Октябрьская -Московское шоссе — автодорога М2 -Слободка
|
158
|
Тула — Рассвет
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — Одоевское шоссе — с/з Мясново -д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — ул. Шоссейная — пос. Рассвет
|
161
|
Тула — Ленинский
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского — ул. Демидовская — Оружейный пер. — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Дульная — Алексинское шоссе -ул. Центральная — д. Барсуки- ул. Октябрьская — ул. Мичурина — ул. Гагарина -а\д «Тула-Ленинский»
|
162
|
Тула — Обидимо
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского — ул. Демидовская — Оружейный пер. — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Дульная — Алексинское шоссе — пос. Плеханово — ул. Центральная — д. Барсуки -ул. Октябрьская — пос. Ленинский — ул. Мичурина — пос. Обидимо
|
166
|
Тула — Берники
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 — Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка-Федоровка — Барыково — Жировка -Калужский поворот — Петрищево — Посадка — поворот на Берники — Берники
|
169
|
Тула — Алешня
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 -Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Рождество — Алешня — комплекс — Березовая роща — Натальинка — поворот на Борщевку — Мерлиновка
|
174
|
Тула — Коптево
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — Одоевское шоссе -д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — Зона отдыха — Зайцево -Воинская часть Автомобилист -Садки — поворот на Коптево — поворот на лесничество — Беломутово — Интюшово — Егорьево — Волково — Коптево
|
175
|
Алешня — пос. Ленинский
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/д «Тула-Алешня"-дорога, соединяющая а/д Тула-Алешня» и а/д «Тула-Яковлево», а/д «Тула-Яковлево"-ул. Шоссейная- ул. Ленина-ул. Механизаторов
|
181
|
Тула — Струково
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога «Калуга — Тула -Михайлов — Рязань»
|
182
|
Тула — Малахово
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — Одоевское шоссе — автодорога «Тула-Белев» — ул. Центральная (Малахово)
Маршрутки
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
4
|
пос. Михалково -ПАО «Тулачермет»
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Колхозная — 1ый Лихвинский пр-д. — Китаевский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской
|
9
|
ул. Железнодорожная -ул. Токарева — Платоновский лес
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Железнодорожная-ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская -пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова
|
12/15
|
д. Морозовка — ст. «Металлург» —
База № 10 (Мясново)
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая -ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская -ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская
|
32
|
ул. Ушинского —
Гарнизонный проезд
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Ушинского — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский пр-д — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный пр-д — (ул. Большая — Клоково)
|
33
|
д. Высокое -Щегловская засека — пос. Косая Гора -д. Судаково
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Советская- Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр-т Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) — ул. Генерала Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского — д. Рвы
|
34
|
пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе. -пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр -ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Карпова — Веневское ш.
|
35
|
ст. Козлова Засека-
пос. Михалково
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская -Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково
|
42
|
пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская
|
50
|
ул. Седова — ул. Новомосковская
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева, ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская
|
51
|
пос. Горельские Выселки-
мкр. Левобережный
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр.- ул. Фрунзе -ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — мкр. Левобережный
|
54
|
пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссейная — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая
|
55
|
пос. Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
|
56
|
мкр. Левобережный — Московский вокзал -мкр. Левобережный
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
мкр. Левобережный — ул. Рязанская — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская — мкр. Левобережный
|
58
|
Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова
|
59
|
Алексинское шоссе — ул. Перекопская
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Алексинское шоссе -ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская.
|
61
|
Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская -ул. Советская — Красноармейский пр.- ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова
|
62
|
пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино — ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская-пр. Ленина -ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т -ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса
|
64
|
ул. Железнодорожная ул. Токарева —
Детская обл. больница
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло -ул. Кутузова- ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса
|
65
|
ул. М. Гончары —
ст. «Металлург»
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» -мкр. Петровский
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе —
мкр. Петровский
|
102К
|
Тула — Шатск
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ТЦ «Макси» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения Тула — Шатск
|
122
|
Тула (автовокзал) — Рассвет
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» — автодорога Р139 -д. Хопилово — Рассвет — пос. Новый — Уваровка — д. Зайцево
|
158-к
|
Тула (Баташевский сад) — Рассвет
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Рассвет — ул. Шоссейная — автодорога местного значения «д. Хопилово-пос. Рассвет» — автодорога Р-139 «Тула-Белев» — Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Токарева
|
162-к
|
Тула — пос. Обидимо
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Галкина — ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Дульная — Алексинское шоссе — пос. Плеханово — пос. Хрущево ул. Центральная — д. Барсуки ул. Октябрьская -пос. Барсуки ул. Шоссейная -Алексинское шоссе — ул. Мичурина — ул. Гагарина — - ул. Мичурина — Алексинское шоссе — пос. Ленинский ул. Ленина — пос. Ленинский ул. Механизаторов -Алексинское шоссе — пос. Обидимо
|
169-к
|
Тула — Алешня
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Чмутова — Мясново 1 — Маслово 2 -Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Рождество — Алешня — комплекс — Березовая роща — Натальинка — поворот на Борщевку — Мерлиновка
Троллейбусы
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
1
|
М. Гончары —
ст. Южная
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
М. Гончары — Красноармейский пр-т. — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)
|
2
|
ул. Курковая —
ст. Южная
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)
|
4
|
ст. Южная —
пос. Горелки
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр.-ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|
5
|
Московский вокзал —
ст. Южная
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — Красноармейский проспект —
проспект Ленина
|
6
|
Московский вокзал —
пос. Горелки
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская — Красноармейский проспект —
ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|
7
|
ул. Курковая —
Московский вокзал
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект -ул. Путейская
Трамваи
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
3
|
Щегловская засека-Московский в-л
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
|
6
|
ст-н «Металлург» — ул. Штыковая
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
7
|
Щегловская засека-
ст. Металлург
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
|
9
|
ст. Металлург — Московский вокзал
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
|
10
|
ст. Металлург — Кондитерская фабрика
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
|
11
|
Щегловская засека- Красный перекоп
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Щегловская засека- ул. Кирова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля
|
12
|
пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
13
|
ст. Металлург — Красный Перекоп — пос. Менделеевский
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина
|
14
|
пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская -- ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
|
15
|
Щегловская Засека — ул. Штыковая
|
05.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького