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Ограничение движения и схемы транспортных маршрутов в Туле на 5 мая
Фото из архива Myslo.

Ограничение движения и схемы транспортных маршрутов в Туле на 5 мая

5 мая в центре города пройдет еще одна репетиция парада.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий на некоторых участках улично-дорожной сети города будут введены ограничения движения транспорта и парковки.

где запретят движение, остановку и стоянку

С 00.00 4 мая до 24.00 12 мая запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

5 мая на период проведения репетиции парада будут ограничены для движения следующие улицы.

С 10.00 до 13.00:

  • пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,
  • ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,
  • ул. Лейтейзена,
  • ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,
  • ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,
  • ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской,
  • ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,
  • ул. Никитская,
  • Чапаевский проезд,
  • ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.

С 6.00 до 13.00:

  • пл. Ленина,
  • ул. Менделеевская.

На данных участках будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.

 

как пойдет транспорт

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы

 

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

1

пос. Горельские Выселки

Кладбище № 3

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пос. Горельские Выселки — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр.- ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — далее по маршруту

2

Московский вокзал — пос. Лихвинка

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд -ул. Колхозная

 

3

Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод

5

Областной роддом — мкр. Левобережный

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская -Восточный обвод — мкр. Левобережный

7

з-д РТИ — з-д Мелодия

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

з-д РТИ — ул. Оружейная — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Рязанская — Восточный обвод — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Театральный переулок — ул. Столетова — ул. Островского — з-д Мелодия

8

Автостанция «Восточная» — 18-й проезд

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова

11

завод РТИ —

пос. Октябрьский

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева

11-А

к/т «Спартак» —

д. Некрасово

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. М. Горького — Алексинское ш. — п. Плеханово — с. Хрущево — д. Некрасово

12

Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

 

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе

13

Московский вокзал — Кладбище № 4
ПАО «Тулачермет»

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

13-А

Московский вокзал —

пос. Петелино

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино

16

Областной роддом — Московский вокзал

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

2-ой пр-д Гастелло — ул. Фучика — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская

18

ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина-ул. Первомайская — ул. Фрунзе -Красноармейский пр. — ул. Советская -ул. Пролетарская — ул. Ложевая -далее по маршруту

21

ул. М. Гончары

Щегловская засека

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

21-А

д. Комарки — Площадка

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Пролетарская- ул. Ложевая — ул. Кирова (обр.) — ул. Щегловская засека — Мыза (прям.) — 2-ой Комарский пр-д — ул. Комарская

23

Областной диспансер —

пос. Горелки

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе — ул. Карпова — Московское шоссе

24

ул. М. Гончары —
ПАО «Тулачермет»

(верхние проходные)

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова (Театральный переулок) — ул. Доктора Гумилевской — ул. Новотульская

25

пос. Скуратово

(пос. Угольный) —

Тульский областной онкологический диспансер

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — проезд М. Расковой — ул. Ушинского

26

пос. Скуратово
(пос. Западный)
мкр. Петровский

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

27

пос. Северный — пос. Западный — пос. Угольный

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Центральная (пос. Северный) — Еловой проезд — ул. Прудная — ул. Еловая — ул. Центральная — пос. Восточный- ул. Володарского (пос. Трудовой) — ул. Автомобилистов — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково — ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Шахтерская — ул. Шоссейная (пос. Угольный)

27-А

пос. Северный —

пос. Плеханово

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой- ул. Володарского — Варваровский проезд

ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина- ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т -ул. Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)

 

28

пос. Косая Гора

ПАО «Тулачермет»

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т- ул. Советская —ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — (Театральный переулок) ул. Доктора Гумилевской

36

пос. Хомяково —
мкр. Петровский

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

36-А

с. Архангельское

мкр. Петровский

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00

Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

38

пос. Мясново

(з-д Торгового оборудования) —
пос. Басово-Прудный

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная

39А

мкр. Северная Мыза — мкр. Новая Тула — ст. Южная

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Лесная (Мыза) — а/д 70-К-041 Тула-Белев — а/д Р-132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» — ул. Нижняя Китаевка — Калужское шоссе- ул. Рязанская — пр. Ленина

40

Завод РТИ —

д. Бежка

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе

44

Площадка —

пос. Рождественский

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе

52В

ТЦ «Макси» — д. Нижние Присады

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

71

п. Мясново (12 проезд) — п. Ударник

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе» — а/д «Р — 132 — пос. Ударник» — а/д «Р-132

72

мкр. Северная Мыза-Московский вокзал

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Лесная (мкр. Северная Мыза)

102

Тула — Шатск

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ТЦ „Макси“ — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения Тула — Шатск

124

Тула — Болгово

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога „Калуга — Тула — Михайлов — Рязань“ — Стукалово — поворот на Юрьево — Юрьево — Болгово

125

Тула — Прилепы

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/с Восточная — ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — автодорога „Тула-Новомосковск“ — автодорога „"Тула — Новомосковск“ — Прилепы» — ул. Будённого — ул. Центральная (Прилепы)

136

Московский вокзал — дер. Маслово

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — Одоевское шоссе-автодорога «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» -Перекресток-д. Маслово-ул. Чмутова — Павшинский мост-ул. Ф. Смирнова- Красноармейский пр. — ул. Путейская -Московский вокзал

138

Стадион Металлург — дер. Высокое

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ст. Металлург — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — ул. Павлика Морозова — ул. Газовая — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Хворостухина — ул. Щегловская Засека — д. Высокое

153

Тула — Демидовский карьер

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Кутузова — Епифанское шоссе- Демидовский карьер

155

Тула — Сеженский лес

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Кутузова — ДП-3- Морозовка — Сеженский лес

156

Тула — Плеханово

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского — ул. Демидовская — Оружейный пер. — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — Алексинское шоссе -Плеханово 2

157

Тула — Слободка

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/с Северная-ул. Карпова — ул. Октябрьская -Московское шоссе — автодорога М2 -Слободка

158

Тула — Рассвет

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — Одоевское шоссе — с/з Мясново -д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — ул. Шоссейная — пос. Рассвет

161

Тула — Ленинский

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского — ул. Демидовская — Оружейный пер. — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Дульная — Алексинское шоссе -ул. Центральная — д. Барсуки- ул. Октябрьская — ул. Мичурина — ул. Гагарина -а\д «Тула-Ленинский»

162

Тула — Обидимо

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского — ул. Демидовская — Оружейный пер. — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Дульная — Алексинское шоссе — пос. Плеханово — ул. Центральная — д. Барсуки -ул. Октябрьская — пос. Ленинский — ул. Мичурина — пос. Обидимо

166

Тула — Берники

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 — Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка-Федоровка — Барыково — Жировка -Калужский поворот — Петрищево — Посадка — поворот на Берники — Берники

169

Тула — Алешня

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 -Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Рождество — Алешня — комплекс — Березовая роща — Натальинка — поворот на Борщевку — Мерлиновка

174

Тула — Коптево

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — Одоевское шоссе -д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — Зона отдыха — Зайцево -Воинская часть Автомобилист -Садки — поворот на Коптево — поворот на лесничество — Беломутово — Интюшово — Егорьево — Волково — Коптево

175

Алешня — пос. Ленинский

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/д «Тула-Алешня"-дорога, соединяющая а/д Тула-Алешня» и а/д «Тула-Яковлево», а/д «Тула-Яковлево"-ул. Шоссейная- ул. Ленина-ул. Механизаторов

181

Тула — Струково

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога «Калуга — Тула -Михайлов — Рязань»

182

Тула — Малахово

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — Одоевское шоссе — автодорога «Тула-Белев» — ул. Центральная (Малахово)

 

Маршрутки

 


м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

4

пос. Михалково -ПАО «Тулачермет»

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Колхозная — 1ый Лихвинский пр-д. — Китаевский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской

9

ул. Железнодорожная -ул. Токарева — Платоновский лес

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Железнодорожная-ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская -пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова

12/15

д. Морозовка — ст. «Металлург» —

База № 10 (Мясново)

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая -ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская -ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская

32

ул. Ушинского —

Гарнизонный проезд

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Ушинского — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский пр-д — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный пр-д — (ул. Большая — Клоково)

33

д. Высокое -Щегловская засека — пос. Косая Гора -д. Судаково

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Советская- Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр-т Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) — ул. Генерала Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского — д. Рвы

34

пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе. -пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр -ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Карпова — Веневское ш.

35

ст. Козлова Засека-

пос. Михалково

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская -Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково

42

пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская

50

ул. Седова — ул. Новомосковская

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева, ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская

51

пос. Горельские Выселки-

мкр. Левобережный

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр.- ул. Фрунзе -ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — мкр. Левобережный

54

пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссейная — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая

55

пос. Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

56

мкр. Левобережный — Московский вокзал -мкр. Левобережный

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

мкр. Левобережный — ул. Рязанская — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская — мкр. Левобережный

58

Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова

59

Алексинское шоссе — ул. Перекопская

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Алексинское шоссе -ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская.

61

Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская -ул. Советская — Красноармейский пр.- ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова

62

пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино — ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская-пр. Ленина -ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т -ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса

64

ул. Железнодорожная ул. Токарева —

Детская обл. больница

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло -ул. Кутузова- ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса

65

ул. М. Гончары —

ст. «Металлург»

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов

66

д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» -мкр. Петровский

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе —

мкр. Петровский

102К

Тула — Шатск

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ТЦ «Макси» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения Тула — Шатск

122

Тула (автовокзал) — Рассвет

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» — автодорога Р139 -д. Хопилово — Рассвет — пос. Новый — Уваровка — д. Зайцево

158-к

Тула (Баташевский сад) — Рассвет

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пос. Рассвет — ул. Шоссейная — автодорога местного значения «д. Хопилово-пос. Рассвет» — автодорога Р-139 «Тула-Белев» — Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Токарева

162-к

Тула — пос. Обидимо

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Галкина — ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Дульная — Алексинское шоссе — пос. Плеханово — пос. Хрущево ул. Центральная — д. Барсуки ул. Октябрьская -пос. Барсуки ул. Шоссейная -Алексинское шоссе — ул. Мичурина — ул. Гагарина — - ул. Мичурина — Алексинское шоссе — пос. Ленинский ул. Ленина — пос. Ленинский ул. Механизаторов -Алексинское шоссе — пос. Обидимо

169-к

Тула — Алешня

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Чмутова — Мясново 1 — Маслово 2 -Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Рождество — Алешня — комплекс — Березовая роща — Натальинка — поворот на Борщевку — Мерлиновка

 

Троллейбусы

 


м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

1

М. Гончары —

ст. Южная

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

М. Гончары — Красноармейский пр-т. — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)

2

ул. Курковая —

ст. Южная

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)

4

ст. Южная —

пос. Горелки

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр.-ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе

5

Московский вокзал —

ст. Южная

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — Красноармейский проспект —
ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая —

проспект Ленина

6

Московский вокзал —

пос. Горелки

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская — Красноармейский проспект —

ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе

7

ул. Курковая —

Московский вокзал

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект -ул. Путейская

Трамваи

 

№ м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

3

Щегловская засека-Московский в-л

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна

6

ст-н «Металлург» — ул. Штыковая

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

7

Щегловская засека-

ст. Металлург

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

9

ст. Металлург — Московский вокзал

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна

10

ст. Металлург — Кондитерская фабрика

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

11

Щегловская засека- Красный перекоп

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Щегловская засека- ул. Кирова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

13

ст. Металлург — Красный Перекоп — пос. Менделеевский

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина

14

пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская -- ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

 

 

15

Щегловская Засека — ул. Штыковая

05.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького

 

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