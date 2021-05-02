В Успенском соборе Тулы прошла пасхальная служба: фоторепортаж
Отметить Воскресенье Христово пришли десятки туляков.
В ночь с 1 на 2 мая в Успенском соборе Тулы состоялось пасхальное богослужение. Встретить один из самых главных христианских праздников пришли десятки туляков.
Праздничную службу провёл митрополит тульский и ефремовский Алексий. Напомним, что в этом году традиционный Крестный ход был отменён, поэтому верующие собирались только в храме.
Публикуем фоторепортаж от нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.
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