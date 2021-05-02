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В Успенском соборе Тулы прошла пасхальная служба: фоторепортаж

В Успенском соборе Тулы прошла пасхальная служба: фоторепортаж

Отметить Воскресенье Христово пришли десятки туляков.

В ночь с 1 на 2 мая в Успенском соборе Тулы состоялось пасхальное богослужение. Встретить один из самых главных христианских праздников пришли десятки туляков.

Праздничную службу провёл митрополит тульский и ефремовский Алексий. Напомним, что в этом году традиционный Крестный ход был отменён, поэтому верующие собирались только в храме.

Публикуем фоторепортаж от нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.

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Пасха в Туле 2021, Фото: 1
Пасха в Туле 2021, Фото: 2
Пасха в Туле 2021, Фото: 3
Пасха в Туле 2021, Фото: 4
Пасха в Туле 2021, Фото: 5
Пасха в Туле 2021, Фото: 6
Пасха в Туле 2021, Фото: 7
Пасха в Туле 2021, Фото: 8
Пасха в Туле 2021, Фото: 9
Пасха в Туле 2021, Фото: 10
Пасха в Туле 2021, Фото: 11
Пасха в Туле 2021, Фото: 12
Пасха в Туле 2021, Фото: 13
Пасха в Туле 2021, Фото: 14
Пасха в Туле 2021, Фото: 15
Пасха в Туле 2021, Фото: 16
Пасха в Туле 2021, Фото: 17
Пасха в Туле 2021, Фото: 18
Пасха в Туле 2021, Фото: 19
Пасха в Туле 2021, Фото: 20
Пасха в Туле 2021, Фото: 21
Пасха в Туле 2021, Фото: 22
Пасха в Туле 2021, Фото: 23
Пасха в Туле 2021, Фото: 24
Пасха в Туле 2021, Фото: 25
Пасха в Туле 2021, Фото: 26
Пасха в Туле 2021, Фото: 27
Пасха в Туле 2021, Фото: 28
Пасха в Туле 2021, Фото: 29
Пасха в Туле 2021, Фото: 30
Пасха в Туле 2021, Фото: 31
Пасха в Туле 2021, Фото: 32
Пасха в Туле 2021, Фото: 33
Пасха в Туле 2021, Фото: 34
Пасха в Туле 2021, Фото: 35
Пасха в Туле 2021, Фото: 36
Пасха в Туле 2021, Фото: 37
Пасха в Туле 2021, Фото: 38
Пасха в Туле 2021, Фото: 39
Пасха в Туле 2021, Фото: 40
Пасха в Туле 2021, Фото: 41
Пасха в Туле 2021, Фото: 42
Пасха в Туле 2021, Фото: 43
Пасха в Туле 2021, Фото: 44
Пасха в Туле 2021, Фото: 45
Пасха в Туле 2021, Фото: 46
Пасха в Туле 2021, Фото: 47
Пасха в Туле 2021, Фото: 48
Пасха в Туле 2021, Фото: 49
Пасха в Туле 2021, Фото: 50
Пасха в Туле 2021, Фото: 51
Пасха в Туле 2021, Фото: 52
Пасха в Туле 2021, Фото: 53
Пасха в Туле 2021, Фото: 54
Пасха в Туле 2021, Фото: 55
Пасха в Туле 2021, Фото: 56
Пасха в Туле 2021, Фото: 57
Пасха в Туле 2021, Фото: 58
Пасха в Туле 2021, Фото: 59
Пасха в Туле 2021, Фото: 60
Пасха в Туле 2021, Фото: 61
Пасха в Туле 2021, Фото: 62
Пасха в Туле 2021, Фото: 63
Пасха в Туле 2021, Фото: 64
Пасха в Туле 2021, Фото: 65
Пасха в Туле 2021, Фото: 66
Пасха в Туле 2021, Фото: 67
Пасха в Туле 2021, Фото: 68
Пасха в Туле 2021, Фото: 69
Пасха в Туле 2021, Фото: 70
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:05 0
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