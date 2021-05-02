В Тульской области за сутки – 58 новых случаев COVID-19 и 8 смертей

Фото из архива MySlo

По состоянию на 2 мая в Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса. 8 пациентов скончались, 55 – полностью выздоровели.

Данные за всё время пандемии по региону выглядят так: 38610 заражений, 36195 выздоровлений, 1867 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 823 255 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 862 летальных исхода, выздоровели 4 443 922 человека.