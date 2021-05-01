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На Пасху в Туле пустят дополнительные автобусы
Фото пресс-службы администрации Тулы

На Пасху в Туле пустят дополнительные автобусы

Для перевозки жителей к местам захоронений на Смоленском кладбище будут привлечены автобусы с других маршрутов.

2 мая, в праздник Светлой Пасхи, ожидается массовый пассажиропоток к местам захоронения, поэтому возникает необходимость в организации дополнительных маршрутов.

Дополнительные автобусы на Смоленское кладбище

2 мая в период с 06.30 до 16.00 до Смоленского кладбища и других мест захоронений будет организовано движение автобусов в режиме «экспресс» и «полуэкспресс».

Будет привлечено дополнительно 33 единицы автобусов на маршрутах:


м-та

Наименование маршрута

Количество

автобусов, ед.

13

Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

2

11

Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

3

24

гостиница «Тула» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

4

11

пл. Восстания – Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3,№4)

3

1

пл. Восстания – Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3,№4)

1

12

стадион «Металлург» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

2

16

стадион «Металлург» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

3

26

Трампарк - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

3

28

цирк - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

4

13А

Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1,№2)

2

1

Горельские Выселки - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3,№4)

4

28

Косая Гора (ул. Дронова) – Косогорское кладбище – д. Рвы

1

40

д. Бежка – Кладбище в с. Частое – с. Частое

1

 

  

При посадке в автобусы пассажирам будут оказывать помощь сотрудники МКП «Тулгорэлектротранс».

В связи с планируемым массовым перемещением туляков к Смоленскому кладбищу накануне Пасхи, 1 мая, и в дни после Пасхи – 8 и 9 мая, а также на Радоницу 11 мая количество автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в данном направлении, будет увеличено.

Дополнительно для перевозки жителей к местам захоронений на Смоленском кладбище будут привлечены автобусы с других маршрутов:

маршрут 16 –5 ед.;

маршрут 18 –3 ед.;

маршрут 28 –2 ед.

Итого – 31 единица транспорта. 

Организация движения в ночь Пасхи

Запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина 1 мая с 20.00 до 24.00, 2 мая с 00.00 до 03.00.

Накануне Пасхи, 1 мая, работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться до 24.00 в полном объеме в соответствии с утвержденным расписанием движения.

Дополнительно будет организована работа трамваев, троллейбусов и автобусов 2 мая с 00.00 до 04.00:

Вид транспорта


м-та

Наименование маршрута

Количество, ед.

Троллейбус

1

М. Гончары – ст. Южная

2

Трамвай

13

ст. Металлург – Красный Перекоп –

пос. Менделеевский

2

Автобус

16

Областной роддом – Московский вокзал

1

Автобус

18

Ул. Генерала Маргелова – Новомедвенский пр-д (Технопарк)

2

Ограничения движения на период массового пассажиропотока 2 мая

Запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 16.30:

- по ул. Староникитской,

- по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе,

- по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота к ПАО «Тулачермет» (9-й км).

 

С 05.00 до 16.30 будет ограничено движение для личного транспорта по маршрутам следования автобусов «экспресс» и «полуэкспресс», осуществляющих массовые перевозки жителей к местам захоронений:

- по ул. Староникитской;

- по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе;

- по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота к ПАО «Тулачермет».

 

С 08.00 до 15.00 запрещены остановка и стоянка по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Тульской области отменили крестный ход, который должен был пройти в регионе на Пасху, 2 мая. 

Вместе с тем все храмы региона открыты для посещения при условии соблюдения социальной дистанции, а также наличия средств индивидуальной защиты. Освящение пасхальных куличей начнется утром 1 мая.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:39 +1
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