На Пасху в Туле пустят дополнительные автобусы
Для перевозки жителей к местам захоронений на Смоленском кладбище будут привлечены автобусы с других маршрутов.
2 мая, в праздник Светлой Пасхи, ожидается массовый пассажиропоток к местам захоронения, поэтому возникает необходимость в организации дополнительных маршрутов.
Дополнительные автобусы на Смоленское кладбище
2 мая в период с 06.30 до 16.00 до Смоленского кладбища и других мест захоронений будет организовано движение автобусов в режиме «экспресс» и «полуэкспресс».
Будет привлечено дополнительно 33 единицы автобусов на маршрутах:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Количество
автобусов, ед.
|
13
|
Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
2
|
11
|
Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
3
|
24
|
гостиница «Тула» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
4
|
11
|
пл. Восстания – Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3,№4)
|
3
|
1
|
пл. Восстания – Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3,№4)
|
1
|
12
|
стадион «Металлург» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
2
|
16
|
стадион «Металлург» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
3
|
26
|
Трампарк - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
3
|
28
|
цирк - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
4
|
13А
|
Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1,№2)
|
2
|
1
|
Горельские Выселки - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3,№4)
|
4
|
28
|
Косая Гора (ул. Дронова) – Косогорское кладбище – д. Рвы
|
1
|
40
|
д. Бежка – Кладбище в с. Частое – с. Частое
|
1
|
При посадке в автобусы пассажирам будут оказывать помощь сотрудники МКП «Тулгорэлектротранс».
В связи с планируемым массовым перемещением туляков к Смоленскому кладбищу накануне Пасхи, 1 мая, и в дни после Пасхи – 8 и 9 мая, а также на Радоницу 11 мая количество автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в данном направлении, будет увеличено.
Дополнительно для перевозки жителей к местам захоронений на Смоленском кладбище будут привлечены автобусы с других маршрутов:
маршрут 16 –5 ед.;
маршрут 18 –3 ед.;
маршрут 28 –2 ед.
Итого – 31 единица транспорта.
Организация движения в ночь Пасхи
Запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина 1 мая с 20.00 до 24.00, 2 мая с 00.00 до 03.00.
Накануне Пасхи, 1 мая, работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться до 24.00 в полном объеме в соответствии с утвержденным расписанием движения.
Дополнительно будет организована работа трамваев, троллейбусов и автобусов 2 мая с 00.00 до 04.00:
|
Вид транспорта
|
№
|
Наименование маршрута
|
Количество, ед.
|
Троллейбус
|
1
|
М. Гончары – ст. Южная
|
2
|
Трамвай
|
13
|
ст. Металлург – Красный Перекоп –
пос. Менделеевский
|
2
|
Автобус
|
16
|
Областной роддом – Московский вокзал
|
1
|
Автобус
|
18
|
Ул. Генерала Маргелова – Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
2
Ограничения движения на период массового пассажиропотока 2 мая
Запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 16.30:
- по ул. Староникитской,
- по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе,
- по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота к ПАО «Тулачермет» (9-й км).
С 05.00 до 16.30 будет ограничено движение для личного транспорта по маршрутам следования автобусов «экспресс» и «полуэкспресс», осуществляющих массовые перевозки жителей к местам захоронений:
- по ул. Староникитской;
- по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе;
- по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота к ПАО «Тулачермет».
С 08.00 до 15.00 запрещены остановка и стоянка по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Тульской области отменили крестный ход, который должен был пройти в регионе на Пасху, 2 мая.