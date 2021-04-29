В Тульской области из-за коронавируса отменили пасхальный крёстный ход

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При этом посетить храмы 2 мая все прихожане смогут без ограничений, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Тульской области отменили крёстный ход, который должен был пройти в регионе на Пасху, 2 мая. Напомним, в прошлом году крёстный ход был проведён без участия прихожан.

Вместе с тем, все храмы региона открыты для посещения при условии соблюдения социальной дистанции, а также наличия средств индивидуальной защиты. Освящение пасхальных куличей начнётся утром 1 мая.