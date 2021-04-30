Президент Владимир Путин отметил заслуги туляков

Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2021 №250 за высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова награждены:

фельдшер скорой медицинской помощи подстанции ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» Ольга Беляева ;

; врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» Татьяна Чуева.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены:

заведующая отделением ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» Елена Гриценко ;

; старшая медицинская сестра ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» Ольга Кривошеева ;

; врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Светлана Шумилина.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Валентине Ачкасовой.

Распоряжением Президента Российской Федерации от 23.03.2021 №69-рп (ДСП) за активную общественную и благотворительную деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Тульской области, благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

генеральному директору ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илье Курилову ;

; генеральному директору АО «Тулаточмаш» Владимиру Филиппову.

Указом Президента Российской Федерации №245 от 26.04.2021 (ДСП) за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу в области оборонно-промышленного комплекса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «АК «Туламашзавод» Алексей Воробьев ;

; главный механик механической службы АО «Тулаточмаш» Сергей Козьяков ;

; слесарь механосборочных работ машиностроительного производства №1 АО «Тулаточмаш» Юрий Малинов ;

; оператор станков с программным управлением 6 разряда цеха №3 Машпроизводства-2 АО «АК «Туламашзавод» Алексей Серегин.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено:

заместителю директора по производству АО «Инструмент и технологическая оснастка — Туламаш» АО «АК «Туламашзавод» Игорю Богатыреву ;

; начальнику машиностроительного производства №2 АО «Тулаточмаш», Юрию Лилейкину;

фрезеровщику 5 разряда механосборочного цеха №1 «Машпроизводства-1» АО «АК «Туламашзавод» Николаю Махонину ;

; начальнику лаборатории неразрушающего и рентгеновского контроля отдела главного металлурга конструкторско-технологического центра АО «АК «Туламашзавод» Ольге Ходаковой.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.