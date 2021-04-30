Президент Владимир Путин отметил заслуги туляков
Подписаны соответствующие указы.
Указом Президента Российской Федерации
- фельдшер скорой медицинской помощи подстанции ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» Ольга Беляева;
- врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» Татьяна Чуева.
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены:
- заведующая отделением ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» Елена Гриценко;
- старшая медицинская сестра ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» Ольга Кривошеева;
- врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Светлана Шумилина.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Валентине Ачкасовой.
Распоряжением Президента Российской Федерации
- генеральному директору ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илье Курилову;
- генеральному директору АО «Тулаточмаш» Владимиру Филиппову.
Указом Президента Российской Федерации №245
- заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «АК «Туламашзавод» Алексей Воробьев;
- главный механик механической службы АО «Тулаточмаш» Сергей Козьяков;
- слесарь механосборочных работ машиностроительного производства №1 АО «Тулаточмаш» Юрий Малинов;
- оператор станков с программным управлением 6 разряда цеха №3 Машпроизводства-2 АО «АК «Туламашзавод» Алексей Серегин.
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено:
- заместителю директора по производству АО «Инструмент и технологическая оснастка — Туламаш» АО «АК «Туламашзавод» Игорю Богатыреву;
- начальнику машиностроительного производства №2 АО «Тулаточмаш», Юрию Лилейкину;
- фрезеровщику 5 разряда механосборочного цеха №1 «Машпроизводства-1» АО «АК «Туламашзавод» Николаю Махонину;
- начальнику лаборатории неразрушающего и рентгеновского контроля отдела главного металлурга конструкторско-технологического центра АО «АК «Туламашзавод» Ольге Ходаковой.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.