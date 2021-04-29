В Тульской области выбрали «Учителя года»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле состоялось торжественное подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». В финал вышли 15 педагогов из Тулы, Ефремова, Новомосковска, Богородицкого, Воловского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Лучшими учителями региона стали:

1-е место – Ольга Глаз, учитель английского языка Ломинцевской средней школы № 22 им. Героя Советского Союза В. Г. Серёгина (Щекинский район),

2-е место – Игорь Борисевич, учитель ОБЖ средняя школа №3 имени О. А. Морозова (г. Ефремов),

3-е место – Екатерина Швецова, учитель начальных классов гимназии №6 (г. Кимовск).

Ольга Глаз будет представлять Тульскую область на федеральном этапе конкурса.

Конкурс «Учитель года России» проходит с 1990 года. Педагоги из Тульской области дважды становились его победителями – в 1990 году лучшим стал Александр Сутормин, преподаватель русского языка и литературы Поповской средней школы Чернского района, а в 2010 году первое место занял Андрей Гарифзянов, учитель биологии и химии Волхонщинской средней школы Плавского района.