В Туле в последний раз прозвучит «Галерея мюзиклов»

«Галерея мюзиклов» – это концентрация лучших мировых мюзиклов на одной сцене. 15 мая у туляков есть последний шанс увидеть и услышать этот потрясающий проект.

Восемь мюзиклов, 40 вокалистов, великолепные голоса, сопровождение живого оркестра – такие грандиозные проекты, как «Галерея мюзиклов», Тула видит нечасто, да и на российской музыкальной сцене аналогов ему найти сложно.

«Галерея мюзиклов» – флагманский проект тульского музыкального театра Gorizont Entertainment. В одной программе собраны номера из лучших российских и мировых мюзиклов – «Тодд», «Нотр-Дам де Пари», «Моцарт», «Бурлеск», «Бал вампиров», а также из авторских мюзиклов театра – «Остров сокровищ», «Вернувшийся» и номер из нового проекта театра, у которого пока нет названия и который впервые прозвучит на большой сцене.

Зрителей ждет невероятное музыкальное шоу:

в «Галерее мюзиклов заняты 40 вокалистов из Тулы, Москвы, Калуги. Среди них – Рамазан Селимов, Валерия Можина, Назар Сахратов.

Впервые в Туле любительский театр сделал постановку в сопровождении живого оркестра – Оркестра пиратской музыки под руководством Джона Сильвера. Оркестр на сцене – это всегда непередаваемое богатство звука и энергетика.

На закрытии «Галереи мюзиклов» выступит настоящая звезда – певица Теона Дольникова,

исполнившая главные роли в мюзиклах «Метро», «Мата Хари», «Ромео и Джульетта» и «Нотр-Дам де Пари». Партию именно из этого мюзикла она исполнит вместе с тульскими артистами.

Концерт 15 мая – последний для «Галереи мюзиклов»: проект закрывается на самом пике, чтобы открыть дорогу новому проекту театра, со спецэффектами, декорациями и каскадерами, который уже скоро увидят тульские зрители. А пока не упустите последнюю возможность испытать настоящее музыкальное удовольствие, насладиться чарующими голосами, получить море эмоций от лучших мюзиклов планеты!

Последний показ «Галереи мюзиклов» состоится в Concert Hall. Пропустить это событие невозможно – повторения не будет! Билеты можно купить на Myslo.Кассе.