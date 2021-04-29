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В Туле эксперты обсудили помощь детям с орфанными заболеваниями
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле эксперты обсудили помощь детям с орфанными заболеваниями

Тематический круглый стол был организован уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Наталией Зыковой.

– Отношение к орфанным заболеваниям – это показатель зрелости общества. Сегодня проводится большая работа по поиску и внедрению новых эффективных методов лечения заболеваний. С каждым годом охват пациентов, которым оказывается качественная помощь, возрастает, – отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Марков.

По словам детского омбудсмена, орфанные заболевания влияют не только на здоровье пациентов, но и на качество жизни их семей. Поэтому важно оказывать им максимальную поддержку. 

– По статистике, на 100 тысяч жителей 10 человек страдают врожденными или наследственными болезнями, которые могут проявиться в любой момент с рождения и до конца жизни. В Тульской области зарегистрировано 62 ребенка с орфанными заболеваниями. Они находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую помощь, – сказал заместитель министра здравоохранения Михаил Малишевский. 

В регионе проводят неонатальные скрининги для ранней диагностики редких заболеваний, телемедицинские консультации с федеральными центрами, пациентам оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, помогают с лечебным питанием и лекарствами.

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