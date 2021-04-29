Фото: vk.com/tulazest
Прерванный полёт: в Мясново Renault Sandero налетел на бетонный блок
Авария произошла в четверг, 29 апреля, в первой половине дня.
В Мясново, на ул. Воздухофлотской утром 29 апреля произошло серьёзное ДТП. Судя по всему, водитель Renault Sandero не справился с управлением на повороте и налетел на лежавший на обочине бетонный блок.
В результате легковушка повисла на препятствии. По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.
«Кто-то хотел через забор, наверное, перелететь или масло поменять» – так прокомментировали последствия аварии пользователи соцсетей.
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