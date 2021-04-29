Прерванный полёт: в Мясново Renault Sandero налетел на бетонный блок

Фото: vk.com/tulazest

Авария произошла в четверг, 29 апреля, в первой половине дня.

В Мясново, на ул. Воздухофлотской утром 29 апреля произошло серьёзное ДТП. Судя по всему, водитель Renault Sandero не справился с управлением на повороте и налетел на лежавший на обочине бетонный блок.

В результате легковушка повисла на препятствии. По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

«Кто-то хотел через забор, наверное, перелететь или масло поменять» – так прокомментировали последствия аварии пользователи соцсетей.