Фото УГИБДД по Тульской области.
На трассе М-2 в ДТП с КамАЗом пострадали три человека
Авария произошла недалеко от Плавска.
28 апреля в 13.50 на 247-м километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе 28-летний водитель Lada Priora, по предварительной информации, выезжал с прилегающей территории и врезался в КамАЗ.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали три человека. Водителя «Лады» после оказания медицинской помощи отпустили, две пассажирки госпитализированы с различными травмами.
госавтоинспекция
В тульской Госавтоинспекции напомнили, что большинство аварий случается из-за несоблюдения ПДД (выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки).
ГИБДД просит водителей соблюдать скоростной режим.
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