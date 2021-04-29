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На трассе М-2 в ДТП с КамАЗом пострадали три человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-2 в ДТП с КамАЗом пострадали три человека

Авария произошла недалеко от Плавска.

28 апреля в 13.50 на 247-м километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе 28-летний водитель Lada Priora, по предварительной информации, выезжал с прилегающей территории и врезался в КамАЗ.
 
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали три человека. Водителя «Лады» после оказания медицинской помощи отпустили, две пассажирки госпитализированы с различными травмами.
госавтоинспекция

В тульской Госавтоинспекции напомнили, что большинство аварий случается из-за несоблюдения ПДД (выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки).

ГИБДД просит водителей соблюдать скоростной режим.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:56 0
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