На трассе М-2 в ДТП с КамАЗом пострадали три человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

28 апреля в 13.50 на 247-м километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе 28-летний водитель Lada Priora, по предварительной информации, выезжал с прилегающей территории и врезался в КамАЗ.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали три человека. Водителя «Лады» после оказания медицинской помощи отпустили, две пассажирки госпитализированы с различными травмами.