Пропавший в Астрахани туляк найден живым

Ранее Myslo сообщал, что 23 апреля в Астраханской области пропал 58-летний туляк Сергей Краснов. Сегодня в редакцию позвонила дочь пропавшего мужчины Светлана и сообщила, что ее отец нашелся. С ним всё в порядке, он жив-здоров.

– Папа ездил на рыбалку в Астраханскую область и перестал отвечать на звонки. Спасибо неравнодушным людям, с помощью которых мы его отыскали. Хочу выразить благодарность сотрудникам поисковой службы «Лиза Алерт» Тульской и Астраханской областей за неравнодушие и оперативную связь, а также правоохранительным органам, в частности, скуратовскому отделению полиции и лично Николаю Васильевичу Чуварикову, — говорит женщина.