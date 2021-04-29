Тульскую чиновницу уволили из-за теневых доходов супруга

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В декларации не были указаны сведения о недвижимости и доходе на сумму более 180 тысяч рублей.

Тульская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в структурных подразделениях администрации города. Выяснилось, что руководитель одного из муниципальных учреждений предоставила неполные сведения о доходах своего супруга за 2019 год.

В частности, в декларации не была отражена принадлежащая мужчине недвижимость и отсутствовали сведения о доходе на сумму свыше 180 тысяч рублей, полученном от коммерческих организаций. По результатам рассмотрения представления прокуратуры чиновницу уволили с муниципальной службы из-за утраты доверия.