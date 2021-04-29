Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 57 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки выявили 57 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 38 441 житель региона, 36 033 выздоровели, 1840 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
26 апреля, в 15:38, 42 1878 -11
26 апреля, в 14:38, 35 1576 -1
26 апреля, в 11:26, 11 2008 -2
24 апреля, в 11:59, 18 1855 -2
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