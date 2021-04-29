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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 57 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 57 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки выявили 57 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 38 441 житель региона, 36 033 выздоровели, 1840 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:44 0
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