Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 57 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки выявили 57 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 38 441 житель региона, 36 033 выздоровели, 1840 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: