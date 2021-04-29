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Житель Тульской области задолжал алименты двум бывшим женам
Изображение Tomislav Koscak с сайта Pixabay.

Житель Тульской области задолжал алименты двум бывшим женам

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела.

В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов находятся два исполнительных производства в отношении нерадивого отца. Мужчина задолжал алименты на содержание своих сына и дочери. Стоит отметить, что дети от двух бывших жен.
 
Алиментщика уже привлекали к административной ответственности, но это не послужило для него уроком. После отбытия наказания он так и не приступил к выплате, а сумма задолженности составила более 650 тысяч рублей.
 
«В результате органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении должника возбуждено сразу два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Отметим, что всего с начала 2021 года сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 172 уголовных дела в соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ», — сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:17 +1
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