Житель Тульской области задолжал алименты двум бывшим женам

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В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов находятся два исполнительных производства в отношении нерадивого отца. Мужчина задолжал алименты на содержание своих сына и дочери. Стоит отметить, что дети от двух бывших жен.

Алиментщика уже привлекали к административной ответственности, но это не послужило для него уроком. После отбытия наказания он так и не приступил к выплате, а сумма задолженности составила более 650 тысяч рублей.