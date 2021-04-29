новости
новости
Регистрация
Тульских студентов приглашают на культурный квест

Тульских студентов приглашают на культурный квест

Квест пройдет 14 мая.

Культурный квест – игра, в которой команды от разных учебных заведений соревнуются друг с другом, проходя маршруты, охватывающие культурные учреждения и достопримечательности города. Для участников предусмотрены бесплатное посещение музеев и кофе-брейк, для победителей – ценные призы, а главное – общение и невероятные эмоции – вот всё, что нужно для интересного изучения города в хорошей компании.

Среди локаций квеста – Музей изобразительных искусств, Военно-исторический музей, Музей станка, Дом-музей В. В. Вересаева, Тульский историко-архитектурный музей и секретные маршруты с достопримечательностями.

Квест пройдет 14 мая, начало в 12.00. Регистрация по ссылке.

Проект реализуется Молодежным парламентом при Тульской областной Думе совместно с общественным движением «Волонтеры культуры» при поддержке Росмолодежи.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:00 0
Другие статьи по темам
Событие
квест
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Режиссер Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне представит фильм «Девятаев»
Режиссер Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне представит фильм «Девятаев»
С 4 по 7 мая ВТБ в Туле будет работать в полном объеме
С 4 по 7 мая ВТБ в Туле будет работать в полном объеме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.