Тульских студентов приглашают на культурный квест

Культурный квест – игра, в которой команды от разных учебных заведений соревнуются друг с другом, проходя маршруты, охватывающие культурные учреждения и достопримечательности города. Для участников предусмотрены бесплатное посещение музеев и кофе-брейк, для победителей – ценные призы, а главное – общение и невероятные эмоции – вот всё, что нужно для интересного изучения города в хорошей компании.



Среди локаций квеста – Музей изобразительных искусств, Военно-исторический музей, Музей станка, Дом-музей В. В. Вересаева , Тульский историко-архитектурный музей и секретные маршруты с достопримечательностями.



Квест пройдет 14 мая, начало в 12.00. Регистрация по ссылке.



Проект реализуется Молодежным парламентом при Тульской областной Думе совместно с общественным движением «Волонтеры культуры» при поддержке Росмолодежи.