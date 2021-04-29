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С 4 по 7 мая ВТБ в Туле будет работать в полном объеме

С 4 по 7 мая ВТБ в Туле будет работать в полном объеме

ВТБ принял решение обеспечить работу сети своих офисов по всей стране в период с 4 по 7 мая.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.04.2021 №242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» банк ВТБ объявляет указанные даты нерабочими дни для большей части своих сотрудников.

При этом  для сохранения доступа граждан и корпоративных клиентов к банковским продуктам и услугам ВТБ принял решение обеспечить работу сети своих офисов по всей стране в полном объеме в период с 4 по 7 мая. Кроме того, в головном офисе банка продолжат работу сотрудники, обеспечивающие непрерывность работы банка, поддержание IT-систем и процессов, проведение клиентских операций. Банк ВТБ сделает всё возможное, чтобы наши клиенты не испытывали никаких неудобств и смогли воспользоваться всем комплексом услуг и сервисов в эти дни.

В праздничные дни обслуживание клиентов – физических лиц будет проводиться только в дежурных отделениях.

В период с 30 апреля по 10 мая 2021 года ВТБ установит следующий режим работы офисной сети банка в Туле:

  • 30 апреля – обслуживание клиентов производится с сокращением режима работы офиса на 1 час,
  • с 1 по 3 мая включительно – выходные дни,
  • с 4 по 7 мая – обслуживание клиентов производится во всей сети ВТБ в соответствии со стандартным режимом работы офисов в будний день,
  • с 8 по 10 мая включительно  – выходные дни.

– Российские банки – это основа нашей экономики, они должны обеспечивать бесперебойный доступ клиентов к своим продуктам и услугам. ВТБ видит потребность и граждан, и корпоративных клиентов в решении насущных финансовых вопросов, поэтому стремится обеспечить для них работу 100% отделений с сохранением всех санитарных требований для защиты от вируса. Кроме того, банк постоянно развивает дистанционные каналы обслуживания, большинство операций граждане могут решить удаленно через мобильный или интернет-банк. В остальной период майских праздников в сети ВТБ традиционно будут работать дежурные офисы, список которых будет опубликован на сайте банка, – отметил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

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