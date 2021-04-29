Режиссер Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне представит фильм «Девятаев»

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Режиссер Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне представит новый фильм «Девятаев». Премьерный показ состоится 30 апреля в 19.00. Сразу после просмотра кинокартины у зрителей будет возможность задать вопросы режиссеру.

Встреча пройдет в яснополянском Доме культуры (деревня Ясная Поляна, д. 142-а). Стоимость билета 500 рублей. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (48751) 76-0-00.