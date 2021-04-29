Тульская таможня продлила срок временного ввоза иностранных машин

Фото: пресс-служба Тульской таможни.

Из-за закрытия границ в условиях пандемии COVID-19 завершить эту процедуру можно до 30 сентября.

Тульская таможня сообщает о дополнительном продлении срока временного ввоза транспортных средств для личного пользования. Владельцы машин, зарегистрированных в других государствах, могут завершить процедуру временного ввоза до 30 сентября.

В регионе деятельности Тульской таможни (Тульская и Рязанская области) оформление временного ввоза автомобилей проводится на двух постах:

Тульский таможенный пост (Тула, ул. Путейская, 23),

Московский таможенный пост (Рязань, Восточный Промузел, 21).

Владельцам машин не нужно прибывать на таможню – сотрудники ведомства проведут все необходимые таможенные операции на основании информации о находящихся на контроле транспортных средствах.