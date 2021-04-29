Синоптики спрогнозировали «розовый» май

Температура воздуха в большинстве российских регионов в мае будет выше или на уровне нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, месяц пройдет в розовом цвете – именно таким цветом на карте прогнозов обозначают положительные отклонения от нормы.

В интервью «Известиям» синоптик сообщил, что на северо-западе европейской части России будет немного теплее, чем на остальной территории страны. Это Тверская, Брянская, Смоленская и Новгородская области.

Вторая половина мая порадует россиян 20-градусным теплом.