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Синоптики спрогнозировали «розовый» май

Синоптики спрогнозировали «розовый» май

Во второй половине месяца придет 20-градусное тепло.

Температура воздуха в большинстве российских регионов в мае будет выше или на уровне нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, месяц пройдет в розовом цвете – именно таким цветом на карте прогнозов обозначают положительные отклонения от нормы.

В интервью «Известиям» синоптик сообщил, что на северо-западе европейской части России будет немного теплее, чем на остальной территории страны. Это Тверская, Брянская, Смоленская и Новгородская области.

Вторая половина мая порадует россиян 20-градусным теплом.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:40 −1
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