«Накажи автохама»: ГАЗель атакует на красный!

Читатель Семен Г. прислал в нашу постоянную рубрику кадры с видеорегистратора своего автомобиля. На записи видно, как грузовая ГАЗель пролетает перекресток улиц Советской и Староникитской на запрещающий сигнал светофора.

«Камикадзе с газовыми баллонами в кузове, х065хх71 rus. Дата и время на видеорегистраторе актуальны», — пояснил автор видео.

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