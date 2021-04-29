Опубликован график выплат пенсий в Тульской области за май

Фото из архива Myslo.

В связи с праздничными и выходными днями выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат будет организована досрочно.

«Почта России» выплатит пенсии по следующему графику:

за 9 мая — с 6 по 8 мая,

за 10 мая — 7 и 8 мая,

в остальные дни — доставка по установленному графику.

График работы УФПС Тульской области в мае 2021 года:

30 апреля, 8 мая — для отделений почтовой связи всех классов по установленному режиму работы с сокращением продолжительности работы на 1 час,

1 и 9 мая — для всех выходные дни,

2 мая — по установленному режиму работы,

3 мая для ОПС 1-3 классов — по режиму работы в субботу, для ОПС 4,5 классов — по режиму работы в понедельник,

10 мая — для ОПС всех классов по режиму работы в воскресенье.

Через Сбербанк пенсии и соцвыплаты за 7 мая начислят 29 апреля. За 12, 20 и 21 мая — в установленные сроки в обычном порядке.