Фото из архива Myslo.
Опубликован график выплат пенсий в Тульской области за май
В связи с праздничными и выходными днями выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат будет организована досрочно.
«Почта России» выплатит пенсии по следующему графику:
- за 9 мая — с 6 по 8 мая,
- за 10 мая — 7 и 8 мая,
- в остальные дни — доставка по установленному графику.
График работы УФПС Тульской области в мае 2021 года:
- 30 апреля, 8 мая — для отделений почтовой связи всех классов по установленному режиму работы с сокращением продолжительности работы на 1 час,
- 1 и 9 мая — для всех выходные дни,
- 2 мая — по установленному режиму работы,
- 3 мая для ОПС 1-3 классов — по режиму работы в субботу, для ОПС 4,5 классов — по режиму работы в понедельник,
- 10 мая — для ОПС всех классов по режиму работы в воскресенье.
Через Сбербанк пенсии и соцвыплаты за 7 мая начислят 29 апреля. За 12, 20 и 21 мая — в установленные сроки в обычном порядке.