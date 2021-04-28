В МФЦ Тульской области будут оказывать новые услуги

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Тульской области внедряется новый формат оказания муниципальных услуг. Теперь жители подают заявление через портал «Госуслуги» и получают готовые документы в удобном отделении МФЦ, а не в профильном ведомстве. Пока такая возможность есть по пяти услугам в Туле, Ефремове и Суворовском районе.

По словам директора МФЦ Екатерины Солтановой, в ближайшее время получить документы в новом формате будет возможно по нескольким услугам.

Присвоить строению адрес можно будет в Ефремове, Алексине и Новомосковске, получить разрешение на установку рекламных конструкций – в Алексине, Новомосковске и Туле, а подать уведомления о планируемом сносе – в Ефремове, Туле и Суворовском районе.

В ближайшее время планируется внедрить подобный порядок более чем по 20 новым услугам, относящимся к компетенции министерства спорта, МИЗО, комитета по ветеринарии и других ведомств.