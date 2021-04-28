На предприятиях Тульской области выберут лучших наставников
В регионе проходит конкурс «Лучшие практики наставничества», проводимый в рамках нацпроекта «Производительность труда».
В этом году в Тульской области конкурс проводится уже в пятый раз. Лучших наставников выбирают в четырёх отраслях: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт. Наставники будут соревноваться в четырех номинациях:
- «Наставничество в области повышения производительности труда»,
- «Наставничество в профессиональном самоопределении»,
- «Наставничество в профессиональном развитии молодежи»,
- «Наставничество в области прорывных технологий».
Каждый из наставников будет защищать свой проект перед экспертным советом конкурса. В составе жюри – руководители профильных министерств и комитетов, ведущих вузов и предприятий региона. Критерии оценки конкурсных работ – результативность, эффективность, уникальность и возможность использования на других предприятиях.
Финалисты регионального этапа представят Тульскую область на Всероссийском этапе конкурса лучших практик наставничества, проводимом Минэкономразвития России. Заявки на участие принимаются до 28 мая.
Подробности можно узнать по телефону 77-05-95, электронной почте info@frp71.ru или на сайте.