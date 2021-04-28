На предприятиях Тульской области выберут лучших наставников

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В этом году в Тульской области конкурс проводится уже в пятый раз. Лучших наставников выбирают в четырёх отраслях: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт. Наставники будут соревноваться в четырех номинациях:

«Наставничество в области повышения производительности труда»,

«Наставничество в профессиональном самоопределении»,

«Наставничество в профессиональном развитии молодежи»,

«Наставничество в области прорывных технологий».

Каждый из наставников будет защищать свой проект перед экспертным советом конкурса. В составе жюри – руководители профильных министерств и комитетов, ведущих вузов и предприятий региона. Критерии оценки конкурсных работ – результативность, эффективность, уникальность и возможность использования на других предприятиях.

Финалисты регионального этапа представят Тульскую область на Всероссийском этапе конкурса лучших практик наставничества, проводимом Минэкономразвития России. Заявки на участие принимаются до 28 мая.