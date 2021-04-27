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На госуслугах можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы

На госуслугах можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы

На портале доступны новые сервисы.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале госуслуг стали доступны новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры России совместно с Минтрудом России.

Теперь в режиме онлайн можно подать заявление на:

  • прохождение медико-социальной экспертизы;
  • обжалование решения медико-социальной экспертизы;
  • внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида;
  • получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности;
  • получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.

«Мы совместно с Минтрудом России внедряем суперсервис «Онлайн-помощь при инвалидности». Ежегодно почти 3 миллиона инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу. Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Напомним, что реализация суперсервиса «Онлайн-помощь при инвалидности» осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

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